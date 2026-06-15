В Україну йде потужна спека до +35°C: де і коли буде найгарячіше

Жінки охолоджуються в спеку під розпилювачами. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують різку зміну погоди в Україні протягом вихідних 19-21 червня. Якщо в п'ятницю, 19 червня, максимальна температура становитиме +28°C, то вже в неділю, 21 червня, подекуди стовпчики термометрів сягнуть позначки +35°C.

Про це повідомляють синоптики сервісу Ventusky, передає Новини.LIVE.

В Україну прийде сильна спека до +35°C

Відчутно спекотно в Україні стане ще в п'ятницю, 19 червня. У цей день нічні показники коливатимуться від +12 °C до +18 °C. Протягом дня температура у більшості регіонів становитиме +23…+25°C, тоді як у південній частині країни буде дещо тепліше від +26°C до +28°C. Жодних опадів упродовж цієї доби синоптики не передбачають.

Температурна карта України 19 червня. Фото: Ventu

Суттєво спекотно буде в суботу, 20 червня. У нічні години термометри покажуть +15...+18 °C, але вдень повітря прогріється до +27...+29 °C. Найбільш вираженою спека буде на території західних та південних областей, де показники зафіксуються в межах +31…+33 °C. У суботу вдень погода зміниться лише у східних областях України, де варто чекати на короткочасні дощі та грозові зливи, зі шквальним вітром і градом.

Температурна карта України 20 червня. Фото: Ventu

У неділю, 21 червня, спекотна погода охопить уже всю територію України. Вночі температура не опуститься нижче +15...+21 °C. У денний час стовпчики термометрів повсюдно піднімуться до +28...+31°C, а на Закарпатті очікується найвища температура в межах +35 °C.

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Температурна карта України 21 червня. Фото: Ventu

На більшій частині України неділя мине без опадів, винятком стануть лише західні регіони, де в другій половині дня можливі невеликі дощі.

Новини.LIVE повідомляли, що в понеділок, 15 червня, в Україні очікується мінлива хмарність з локальними дощами. Якщо у південних та східних регіонах нічна пора мине без дощів, то протягом решти доби короткочасні зливи та місцями грози охоплять усі області країни.

Також синоптики прогнозують, що середня температура в червні перевищить багаторічну кліматичну норму щонайменше на 1,5°C і коливатиметься в межах +19...+25°C.