Дощі майже по всій Україні: прогноз погоди на завтра від Укргідрометцентру

Люди йдуть вулицею під час дощу влітку. Фото ілюстративне: Львівська міська рада

Синоптики надали прогноз погоди в Україні на понеділок, 15 червня. Очікується мінлива хмарність. На півдні та сході вночі без опадів, а решту добу в усіх областях короткочасні дощі, місцями грози.

Про це в неділю, 14 червня, повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Яка погода буде в Україні 15 червня

Карта "Погода в Україні 15 червня 2026 року". Фото: Укргідрометцентр

Вітер зі швидкістю 7–12 м/с, на сході та південному сході країни вдень в окремих районах град та шквали 15–20 м/с.

Карта температур в Україні на 15 червня 2026 року. Фото: Meteopost.com

Уночі температура повітря знизиться до +9...+14 °С, на узбережжі морів — до 17 °С. Удень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях +18...+23 °С, а на решті території — +21...+26 °С.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні

Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні 15 червня 2026 року". Фото: Укргідрометцентр

Удень у східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму грози, в окремих районах град та шквали 15–20 м/с. Синоптики попереджають про I, жовтий, рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до проблем із роботою енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, ускладнити роботу транспорту.

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Мінлива хмарність. Пройде короткочасний дощ, в області місцями грози. Вітер із заходу сягне 7–12 м/с. Нічна температура на Київщині — +9...+14 °С, а у столиці — +12...+14 °С. Удень у Києві потеплішає до +20...+22 °С, а в області — до +18...+23 °С.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр повідомляв, що в червні середня температура в Україні перевищить кліматичну норму щонайменше на півтора градуса. Не обійдеться без несприятливих погодніх умов. Спека перериватиметься сильними зливами, локальним градом та шквальним вітром.

Також Новини.LIVE з посиланням на Факти.ICTV писав, що у другій половині поточного року в багатьох країнах світу може змінитися погода. Причиною є можливе посилення глобального явища Ель-Ніньйо. В Україні аномальних температурних показників улітку не очікується.