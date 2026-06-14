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Главная Новости дня Дожди почти по всей Украине: прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра

Дожди почти по всей Украине: прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 23:25
Дожди почти по всей Украине: прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра
Люди идут по улице летом во время дождя. Фото: Львовский городской совет

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на понедельник, 15 июня. Ожидается переменная облачность. На юге и востоке ночью без осадков, а в остальное время суток во всех областях кратковременные дожди, местами грозы.

Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Какая погода будет в Украине 15 июня

Погода в Украине 15 июня 2026 года
Карта "Погода в Украине 15 июня 2026 года". Фото: Укргидрометцентр

Ветер со скоростью 7–12 м/с, на востоке и юго-востоке страны днем в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с.

Температуры в Украине 15 июня 2026 года
Карта температур в Украине на 15 июня 2026 года. Фото: Meteopost.com

Ночью температура воздуха снизится до +9...+14 °С, на побережье морей — до 17 °С. Днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях +18...+23 °С, а на остальной территории — +21...+26 °С.

Опасные метеорологические явления в Украине

Опасные метеорологические явления в Украине 15 июня 2026 года
Карта "Опасные метеорологические явления в Украине 15 июня 2026 года". Фото: Укргидрометцентр

Днем в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с. Синоптики предупреждают о I, желтом, уровне опасности. Погодные условия могут привести к проблемам в работе энергетических, строительных, коммунальных предприятий, затруднить работу транспорта.

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Погода в Киеве и Киевской области

Переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, в области местами грозы. Ветер с запада достигнет 7–12 м/с. Ночная температура в Киевской области — +9...+14 °С, а в столице — +12...+14 °С. Днем в Киеве потеплеет до +20...+22 °С, а в области — до +18...+23 °С.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр сообщал, что в июне средняя температура в Украине превысит климатическую норму минимум на полтора градуса. Не обойдется без неблагоприятных погодных условий. Жара будет прерываться сильными ливнями, локальным градом и шквальным ветром.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Факты.ICTV писал, что во второй половине текущего года во многих странах мира может измениться погода. Причиной является возможное усиление глобального явления Эль-Ниньо. В Украине аномальных температурных показателей летом не ожидается.

Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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