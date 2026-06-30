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Головна Новини дня Влучання блискавки на Волині: серед постраждалих є неповнолітні

Влучання блискавки на Волині: серед постраждалих є неповнолітні

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 02:54
На Волині 29 червня 2026 року від влучання блискавки постраждали семеро людей
Медики транспортують постраждалих унаслідок удару блискавки до карети швидкої допомоги. Фото: Нацполіція України

У понеділок, 29 червня, в окремих районах Волинської області вирувала негода. Зазнало пошкоджень майно. Крім того, від удару блискавки постраждали люди.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Волинській області, передає Новини.LIVE.

Що відомо про влучання блискавки

У селі Озеро в Ківерцівському районі блискавка влучила поблизу водойми. Семеро людей, зокрема четверо неповнолітніх, утратили свідомість. На місце прибули поліцейські та медики. Потерпілих госпіталізували. Правоохоронці допомогли перенести людей у карету швидкої допомоги, опитали свідків і зафіксували наслідки нещасного випадку.

Також наряди поліції працювали в Луцькому і Ковельському районах. Там через негоду зазнали пошкоджень приміщення та транспортні засоби.

Яких правил варто дотримуватися під час негоди:

  • за можливості утриматися від поїздок і не перебувати на вулиці під час грози та шквального вітру;
  • не ховатися під поодинокими деревами, поблизу рекламних конструкцій, ліній електропередач і металевих споруд;
  • у разі перебування біля водойм негайно залишити берег і знайти безпечне укриття;
  • у разі перебування за кермом дотримуватися безпечної швидкості, дистанції та враховувати погодні умови;
  • якщо потрібна допомога телефонувати на спецлінію 102.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на BBC повідомляв про аномальну спеку в Європі. У Франції через надвисоку температуру повітря заборонили продавати алкоголь під час проведення публічних заходів. Зокрема, йдеться про музичні фестивалі.

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Також Новини.LIVE з посиланням на очільника МВС України Ігоря Клименка писав, що негода, яка вирувала в Україні наприкінці квітня поточного року, забрала життя трьох людей. Загиблі — жителі Запоріжжя, Закарпаття та Черкащини. Крім того, сильні пориви вітру призвели до значних руйнувань у Дніпропетровській, Хмельницькій та Київській областях.

негода блискавка постраждалі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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