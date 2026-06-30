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Главная Новости дня Июль начнется с адской жары: прогноз от синоптика Диденко

Июль начнется с адской жары: прогноз от синоптика Диденко

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 16:54
Прогноз погоды в Украине на завтра 1 июля от синоптика Натальи Диденко
Женщина с веером. Фото: REUTERS/Temilade Adelaja

Погода в Украине завтра, 1 июля, будет жаркой. Температура воздуха вновь поднимется до +35 °С. При этом местами возможны локальные осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 1 июля

В течение дня ожидается +30...+35 °С. Осадки маловероятны, только на Закарпатье возможны локальные грозовые дожди.

Прогноз погоди в Україні на 1 липня
Погода в Украине 1 июля. Фото: Meteopost

В ГСЧС отмечали, что там будут грозы, местами шквалы до 20 метров в секунду и град. Кроме того, возможно стремительное повышение уровня воды на малых реках на 0,5–1 м, частичное затопление низменных территорий, образование значительного местного и склонового стока, а также сход небольших селевых потоков в горных районах. Спасатели объявили первый уровень опасности.

Погода в Киеве 1 июля

В столице будет солнечно и жарко. Там температура воздуха повысится до +33 °С.

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Синоптик Диденко сообщила, что 2 июля к Украине приблизится холодный атмосферный фронт. Сначала жара ослабнет в западных областях, а в течение 3–4 июля — в большинстве областей.

"При такой сильной жаре при приближении атмосферного фронта возможны сильные ливни, шквалы, грозы!" — добавила она.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, 30 июня на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она способна повлиять на самочувствие людей.

А 29 июня на Волыни бушевала непогода, в результате чего пострадало имущество. Кроме того, от удара молнии пострадали семь человек, среди которых четверо несовершеннолетних.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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