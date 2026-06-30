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Головна Новини дня Липень розпочнеться з пекельної спеки: прогноз від синоптика Діденко

Липень розпочнеться з пекельної спеки: прогноз від синоптика Діденко

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 16:54
Прогноз погоди в Україні на завтра 1 липня від синоптика Наталки Діденко
Жінка з віялом. Фото: REUTERS/Temilade Adelaja

Погода в Україні завтра, 1 липня, буде спекотною. Температура повітря знову підвищиться до +35 °С. Водночас подекуди можливі локальні опади.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 1 липня

Протягом дня очікується +30...+35 °С. Опади малоймовірні, лише на Закарпатті можливі локальні грозові дощі.

Прогноз погоди в Україні на 1 липня
Погода в Україні 1 липня. Фото: Meteopost

У ДСНС зазначали, що там будуть грози, подекуди шквали до 20 метрів на секунду та град. Крім того, можливе стрімке підвищення рівня води на малих річках на 0,5–1 м, часткове затоплення понижених територій, формування значного місцевого та схилового стоку, а також  сходження невеликих селевих потоків у гірських районах. Рятувальники оголосили перший рівень небезпечності.

Погода в Києві 1 липня

У столиці буде сонячно та спекотно. Там температура повітря підвищиться до +33 °С.

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Синоптик Діденко повідомила, що 2 липня до України підійде холодний атмосферний фронт. Спочатку спека послабне у західних областях, а протягом 3-4 липня у більшості областей.

"За такої сильної спеки при наближенні атмосферного фронту можливі сильні зливи, шквали, грози!" — додала вона.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, 30 червня на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона здатна вплинути на самопочуття людей.

А 29 червня на Волині вирувала негода, внаслідок чого постраждало майно. Крім того, від удару блискавки постраждали семеро людей, серед яких четверо неповнолітніх.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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