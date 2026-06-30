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Головна Новини дня В Укргідрометцентрі назвали дати зменшення спеки в Україні

В Укргідрометцентрі назвали дати зменшення спеки в Україні

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 22:26
В Україні спека почне спадати з 3–5 липня — прогноз Укргідрометцентру
Жінки на вулиці в спекотну погоду. Фото: REUTERS/Alice Sacco

Начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що найближчим часом в Україні погода стане комфортнішою. Спека поступово спадатиме по всій країні. За її словами, температура повітря почне знижуватися вже 3-5 липня.

Про це ексклюзивно Наталія Птуха сказала в ефірі День.LIVE.

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Незабаром спека в Україні зменшиться

Синоптики фіксували рекордно високі температури за весь період спостережень. Найбільше спека вдарила по західних і південно-західних областях, де температура повітря перевищувала +37 °С.

"Поки що в нас ще перші два дні липня треба буде перечекати цю хвилю спеки. Сильна спека в нас ще на завтра, на перше число, залишається по південно-західних регіонах країни. Решта областей вже будуть в межах +27...+34 °С.Також спекотно, але це вже не сильна спека, тому що сильна спека має градацію з +35 °С і вище", — зазначила Птуха.

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З 2 липня очікується вплив атмосферного фронту, який принесе поступове зниження температури та перші дощі на заході країни. До 3 липня цей фронт зміститься у північні та центральні регіони, де також спричинить зміну погодних умов.

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Крім того, подекуди можуть бути сильні зливи, грози, град та шквали.

"Після такої спеки, звичайно, грози можуть бути більш інтенсивними. І ось таке вже більш відчутне зниження температури для західних, північних областей розпочнеться в нас 4 липня. Вже значення температури сягатимуть в денні години +19...+25 °С, а вночі це +11...+18 °С", — розповіла Птуха.

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А 5 липня по всій території України температура повітря вдень буде +21...+28 °С.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр, погода в Україні 1 липня очікується спекотною. Місцями температура повітря підвищиться до +38 °С. Водночас подекуди можливі опади.

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А синоптик Наталка Діденко повідомляла, що 2 липня до України підійде холодний атмосферний фронт, який принесе довгоочікуванне зниження температури повітря.

погода Укргідрометцентр погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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