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Головна Новини дня У трьох областях будуть зливи: прогноз погоди в Україні на завтра

У трьох областях будуть зливи: прогноз погоди в Україні на завтра

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Дата публікації: 30 червня 2026 23:01
Прогноз погоди в Україні на завтра 1 липня від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 1 липня, очікується спекотною. Подекуди температура повітря підвищиться до +38 °С. Водночас місцями синоптики прогнозують дощі та грози.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на завтра від Укргідрометцентру

Упродовж доби буде невелика хмарність. На крайньому заході країни вдень очікуються короткочасні дощі, грози, а в окремих районах град та шквали до 20 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 1 липня
Погода в Україні 1 липня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +18...+23 °С, вдень +29...+34 °С, на південному заході місцями сильна спека до +38 °С.

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Синоптики оголосили перший рівень небезпечності у Волинській, Львівській та Закарпатській областях через грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Штормовое предупреждение на 1 июля
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні 1 липня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, завтра у більшості областях України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Погода в Україні 1 липня
Попередження про пожежну небезпеку в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 1 липня від синоптика Наталки Діденко

Упродовж дня температура повітря буде +30...+35 °С. Опади малоймовірні, але на Закарпатті будуть локальні грозові дощі

Прогноз погоди в Україні на 1 липня
Погода в Україні 1 липня. Фото: Meteopost

У Києві завтра сонячна та спекотно. Там температура повітря очікується близько +33 °С.

За словами Діденко, вже 2 липня до України підійде холодний атмосферний фронт. Спочатку спека послабне у західних областях, а протягом 3-4 липня у більшості областях. Крім того, синоптик попередила, що при наближенні атмосферного фронту можливі сильні зливи, шквали та грози.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на начальницю відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталію Птуху, найближчим часом в Україні послабне спека. Температура повітря почне знижуватися вже 3-5 липня.

А погода в липні очікується теплою, а подекуди спекотною. Водночас фактично щотижня очікуються короткочасні опади та грози.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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