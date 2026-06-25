Прогноз погоди на місяць: якою буде температура у липні

Люди влітку на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE

Липень в Україні очікується по-справжньому літнім. За довгостроковим прогнозом погоди, протягом місяця переважатиме тепла, а подекуди й спекотна погода. Водночас майже щотижня атмосферні фронти приноситимуть короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на EaseWeather.

Синоптики прогнозують спеку до +33°C

Згідно з прогнозом сервісу EaseWeather, у більшості регіонів денна температура повітря впродовж липня коливатиметься від +26 до +31 градуса, а в окремі дні може сягати +33°C. Уночі стовпчики термометрів переважно показуватимуть +15...+19°C.

Найспекотніший період очікується в середині місяця, коли температура протягом кількох днів поспіль утримуватиметься на рівні близько +30...+31°C.

Прогноз погоди на липень в Україні. Фото: скриншот

Попри літню спеку, липень не обійдеться без опадів. Найчастіше прогнозуються короткочасні дощі та грози, які змінюватимуться сонячною погодою. Найбільш інтенсивні опади, за попередніми розрахунками, можливі приблизно 7, 18, 22 та 30 липня. В інші дні дощі, якщо й випадатимуть, будуть переважно слабкими або нетривалими.

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Водночас сонячних днів у липні буде більше, ніж похмурих. Значну частину місяця зберігатиметься мінлива хмарність або ясне небо, що створить комфортні умови для відпочинку та роботи на відкритому повітрі.

Якою буде погода у великих містах

За прогнозом, середня максимальна температура повітря вдень становитиме:

Київ — близько +28°C;

Харків — +29°C;

Дніпро — +31°C;

південні райони України — місцями до +33°C.

Це свідчить, що найспекотніша погода традиційно очікується на півдні та сході країни, тоді як у центральних і північних областях температура буде дещо нижчою.

У сервісі EaseWeather наголошують, що довгостроковий прогноз для липня сформований на основі аналізу багаторічних кліматичних даних, а не оперативних моделей прогнозування. Через це погодні умови можуть змінюватися, тому ближче до конкретної дати варто стежити за короткостроковими прогнозами, які мають вищу точність.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні, 25 червня, в Україні прогнозуються спека. Найтепліше буде на півдненному заході. Там стовпчик термометра підніметься до +32°C.

Крім того, Новини.LIVE писали про спеку в Європі. Там прогнозують до +45 градусів. Таке тепло може протриматись до початку липня.