Рекордна спека у Великій Британії та Франції: відомо про 18 загиблих

Люди охолоджуються у фонтані біля Ейфелевої вежі. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Європа потерпає від аномальної спеки, яка вже забрала людські життя. Тільки у Франції за понеділок жертвами екстремальних температур стали щонайменше 18 осіб, серед яких є двоє малюків, що загинули в розпеченому закритому автомобілі. Уряди країн від Італії до Великої Британії фіксують історичні температурні рекорди і борються з перебоями в енергопостачанні.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Відомі масові випадки смертей від спеки у Європі

Станом на понеділок, 22 червня, найтяжча ситуація спостерігалася у Франції, де екстремальні температури стали причиною загибелі щонайменше 18 осіб. Найбільш моторошний випадок стався у південно-східному місті Карпентрас. За інформацією місцевого прокурора, матір знайшла своїх дітей віком 2 і 4 роки непритомними в розпеченому сімейному авто. Рятувальникам так і не вдалося повернути малечу до життя.

Смертельною погода стала і для старшого покоління. Як повідомила в ефірі France TV представниця влади Софі Брокас, протягом вихідних у виноробному регіоні Бордо спека спровокувала загострення хронічних хвороб, від чого померли троє людей віком від 80 до 95 років.

Втім, негода вбиває і тих, хто лізе у водойми, рятуючись від пекучого сонця. Французькі служби повідомили про 13 утоплень лише з 21 по 22 червня.

Читайте також:

Задля збереження здоров'я дітей чимало шкіл у Франції змінили розклад уроків або взагалі тимчасово закрилися.

Тим часом температурні показники буквально синоптиків. На заході Франції, у Бордо, повітря прогрілося до +41,9 °C, подолавши торішній серпневий рекорд. У центральному місті Пуатьє зафіксували +41,2 °C, побивши історичний максимум, що тримався з 1947 року. За попередніми даними національного агентства Meteo-France, червневий рекорд зафіксували і в Парижі, де стовпчик термометра сягнув +38,4 °C.

Навіть на традиційно прохолодній півночі Іспанії, у місті Сан-Себастьян, температура наблизилася до +40 °C. Цей показник більш ніж удвічі перевищує історичну норму для 22 червня. Речник іспанського метеорологічного агентства AEMET Рубен дель Кампо констатує: "Ми спостерігаємо температуру від 5 до 10 °C вище норми для цієї пори року, а в деяких північних районах навіть більш ніж на 10 °C вище середнього".

Синоптики фіксують ненормальні показники температури у низці європейських країн

Сполучене Королівство також готується до сильної спеки. Там Національне Метеорологічне бюро уже попередило про чотириденну хвилю спеки, під час якої повітря місцями розпечеться понад +39 °C. Якщо прогноз справдиться, то він перевершить червневі рекорди у +35,6 °C, встановлені у 1957 та 1976 роках.

Італія вже оголосила найвищий, червоний рівень небезпеки одразу у дванадцяти містах. Через сильну спеку місцева інфраструктура ледве витримує шалене навантаження. У Турині енергетикам із комунальної компанії Iren довелося запровадити подвійні зміни для працівників та задіяти додаткові генератори, щоб впоратися зі спорадичними відключеннями світла.

Від теплового удару рятують не лише людей, а й дику природу. У бельгійському місті Темплю притулок для тварин за три дні прийняв 150 птахів. Засновниця центру Ромен де Жежер розповідає, що шпаки, горобці, ластівки та стрижі просто падають із розпечених дахів.

"Температура на дахах іноді може сягати +50, навіть +60 °C. Тому вони воліють стрибати, а не дозволяти собі померти та буквально зваритися у своїх гніздах", — поділилася вона.

Чому Європу накрила сильна аномальна спека

Науковий співробітник з екстремальних погодних умов Імперського коледжу Лондона Клер Барнс пояснює, що континент накрила метеосистема "Омега". За формою ця теплова хвиля нагадує однойменну грецьку літеру. Тобто гаряче повітря щільно затиснуте посередині, а холодніші маси залишаються з боків.

"Воно притягує тепле повітря з Північної Африки, із Сахари, і саме тому у нас така сильна спека. Воно рухається дуже повільно, а це означає, що немає вітру, жодного вітерцю для перепочинку", — підкреслила науковиця.

Окрім того, ситуацію "підігрівають" ще й кліматичні зміни. У квітневому звіті Всесвітньої метеорологічної організації уже зазначалося, що Європа нагрівається більш ніж удвічі швидше, ніж у середньому решта планети.

Як інформували Новини.LIVE, за прогнозами Українського гідрометеорологічного центру та синоптикині Наталки Діденко, у вівторок, 23 червня, через територію України проходитиме холодний атмосферний фронт. Очікуються короткочасні дощі, локальні зливи та грози, які місцями супроводжуватимуться потужними шквалами. За прогнозами синоптиків в Україні червень буде багатим на грози та шквали та навіть гради.

Також через сильну спеку у Франції офіційно запровадили сувору заборону на вживання алкогольних напоїв під час проведення будь-яких публічних заходів та офіційних вуличних подій, включаючи масштабні літні музичні фестивалі. Фахівці пояснили, що пити у спеку алкоголь смертельно небезпечно, оскільки зростає ризик теплових ударів та зневоднення.