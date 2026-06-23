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Головна Новини дня Дощі й шквали: Гідрометцентр попередив про зміну погоди в Україні сьогодні

Дощі й шквали: Гідрометцентр попередив про зміну погоди в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 06:25
Прогноз погоди в Україні на 23 червня 2026 року — очікуються дощі з грозами
Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україну у вівторок, 23 червня, зайде холодний атмосферний фронт, який спричинить нестійку погоду. У більшості областей прогнозують дощі з грозами, місцями шквали та короткочасні зливи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.

Погода від Наталки Діденко

Як зазначає синоптик Наталка Діденко, 23 червня через Україну проходитиме холодний атмосферний фронт. Він зумовить короткочасні дощі із грозами в більшості областей, місцями можливі шквали.

Рух циклонів 23 червня 2026 року
Синоптична карта. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Удень у північних регіонах, а також на Волині та Рівненщині опади поступово припиняться, а небо проясниться. Температура повітря в Україні коливатиметься в межах +24…+29 °C, на півдні та південному сході — до +27…+32 °C.

Також Діденко зазначає, що в Західній Європі очікується аномальна спека до +32…+39 °C, місцями навіть +40…+42 °C. У Лондоні прогнозують до +35 °C. У Києві 23 червня вдень без опадів, із комфортнішою температурою близько +27 °C.

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Прогноз від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, в Україні очікується мінлива хмарність. Уночі на півночі місцями можливий невеликий короткочасний дощ, тоді як у більшості регіонів опадів не передбачається.

Погода в Україні 23 червня 2026 року
Прогноз погоди на 23 червня. Фото: Укргідрометцентр

Удень у більшості областей, окрім півночі та північного сходу, пройдуть помірні короткочасні дощі з грозами. Місцями можливі град і шквали вітру 15–20 м/с, а на Закарпатті та Прикарпатті — значні дощі.

Вітер переважно північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме +15…+20 °C, вдень +27…+32 °C, у західних і північних областях +23…+28 °C.

Як повідомляв Новини.LIVE з посиланням на BBC, у Франції запровадили обмеження на вживання алкоголю під час проведення публічних заходів, зокрема музичних фестивалів. Рішення ухвалили через аномальну спеку, яка фіксується в країні та призводить до оновлення температурних рекордів. Заборона поширюється на всі офіційні вуличні події.

Також Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр писав, що в червні середня температура повітря в Україні перевищить багаторічну кліматичну норму щонайменше на півтора градуса. Водночас синоптики попереджають про активізацію небезпечних грозових процесів. Тепла погода регулярно перериватиметься зливами, локальним градом і шквальним вітром.

Укргідрометцентр Наталка Діденко погода в Україні дощі із грозами
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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