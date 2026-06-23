Рекордная жара в Великобритании и Франции: известно о 18 погибших

Люди охлаждаются в фонтане возле Эйфелевой башни. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Европа страдает от аномальной жары, которая уже унесла человеческие жизни. Только во Франции в понедельник жертвами экстремальных температур стали по меньшей мере 18 человек, среди которых двое малышей, погибших в раскалённом закрытом автомобиле. Правительства стран от Италии до Великобритании фиксируют исторические температурные рекорды и борются с перебоями в энергоснабжении.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Известны массовые случаи смертей от жары в Европе

По состоянию на понедельник, 22 июня, самая тяжелая ситуация наблюдалась во Франции, где экстремальные температуры стали причиной гибели как минимум 18 человек. Самый ужасающий случай произошел в юго-восточном городе Карпентрас. По информации местного прокурора, мать обнаружила своих детей в возрасте 2 и 4 лет без сознания в раскаленном семейном автомобиле. Спасателям так и не удалось вернуть малышей к жизни.

Смертельной погода оказалась и для старшего поколения. Как сообщила в эфире France TV представительница властей Софи Брокас, в течение выходных в винодельческом регионе Бордо жара спровоцировала обострение хронических заболеваний, от чего скончались трое человек в возрасте от 80 до 95 лет.

Впрочем, непогода уносит жизни и тех, кто лезет в водоемы, спасаясь от палящего солнца. Французские службы сообщили о 13 случаях утопления только с 21 по 22 июня.

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Между тем температурные показатели буквально сбивают с толку синоптиков. На западе Франции, в Бордо, воздух прогрелся до +41,9 °C, побив прошлогодний августовский рекорд. В центральном городе Пуатье зафиксировали +41,2 °C, побив исторический максимум, который держался с 1947 года. По предварительным данным национального агентства Meteo-France, июньский рекорд зафиксировали и в Париже, где столбик термометра достиг +38,4 °C.

Даже на традиционно прохладном севере Испании, в городе Сан-Себастьян, температура приблизилась к +40 °C. Этот показатель более чем вдвое превышает историческую норму для 22 июня. Пресс-секретарь испанского метеорологического агентства AEMET Рубен дель Кампо отмечает: «Мы наблюдаем температуру на 5–10 °C выше нормы для этого времени года, а в некоторых северных районах даже более чем на 10 °C выше среднего».

Синоптики фиксируют аномальные показатели температуры в ряде европейских стран

Соединённое Королевство также готовится к сильной жаре. Там Национальное метеорологическое бюро уже предупредило о четырёхдневной волне жары, во время которой температура воздуха местами превысит +39 °C. Если прогноз оправдается, то он побьет июньские рекорды в +35,6 °C, установленные в 1957 и 1976 годах.

Италия уже объявила самый высокий, красный, уровень опасности сразу в двенадцати городах. Из-за сильной жары местная инфраструктура едва выдерживает огромную нагрузку. В Турине энергетикам из коммунальной компании Iren пришлось ввести двойные смены для сотрудников и задействовать дополнительные генераторы, чтобы справиться со спорадическими отключениями света.

От теплового удара спасают не только людей, но и дикую природу. В бельгийском городе Темпль приют для животных за три дня принял 150 птиц. Основательница центра Ромен де Жежер рассказывает, что скворцы, воробьи, ласточки и стрижи просто падают с раскаленных крыш.

«Температура на крышах иногда может достигать +50, даже +60 °C. Поэтому они предпочитают прыгать, а не позволять себе умереть и буквально свариться в своих гнездах», — поделилась она.

Почему Европу накрыла сильная аномальная жара

Научный сотрудник по экстремальным погодным условиям Имперского колледжа Лондона Клэр Барнс объясняет, что континент накрыла метеосистема «Омега». По форме эта тепловая волна напоминает одноименную греческую букву. То есть горячий воздух плотно зажат посередине, а более холодные массы остаются по бокам.

«Она притягивает тёплый воздух из Северной Африки, из Сахары, и именно поэтому у нас такая сильная жара. Она движется очень медленно, а это значит, что нет ветра, ни малейшего ветерка для передышки», — подчеркнула учёная.

Кроме того, ситуацию «подгревают» ещё и климатические изменения. В апрельском отчёте Всемирной метеорологической организации уже отмечалось, что Европа нагревается более чем в два раза быстрее, чем в среднем остальная часть планеты.

Как сообщали Новини.LIVE, по прогнозам Украинского гидрометеорологического центра и синоптика Натальи Диденко, во вторник, 23 июня, через территорию Украины пройдет холодный атмосферный фронт. Ожидаются кратковременные дожди, локальные ливни и грозы, которые местами будут сопровождаться сильными шквалами. По прогнозам синоптиков, в Украине июнь будет богат на грозы, шквалы и даже град.

Также из-за сильной жары во Франции официально ввели строгий запрет на употребление алкогольных напитков во время проведения любых публичных мероприятий и официальных уличных событий, включая масштабные летние музыкальные фестивали. Специалисты пояснили, что употреблять алкоголь в жару смертельно опасно, поскольку возрастает риск тепловых ударов и обезвоживания.