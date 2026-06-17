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Головна Новини дня Європу накриє аномальна спека: подекуди очікується до +45 °С

Європу накриє аномальна спека: подекуди очікується до +45 °С

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Дата публікації: 17 червня 2026 14:30
Європу накриє аномальна спека: подекуди очікується до +45 °С
Жінка в спекотну погоду. Фото: REUTERS/Temilade Adelaja

У країнах Західної Європи найближчими днями прогнозується різке потепління. У деяких регіонах температура повітря може піднятися до +45 °C. Синоптики називають причину різкої спеки так званий "тепловий купол".

Про це повідомляють ONET та Рolskieradio24, передає Новини.LIVE.

Аномальна спека у Західній Європі

Західна Європа з початку вихідних відчуватиме надзвичайно сильну спеку, яка найбільше відчуватиметься в Іспанії, Португалії та Франції. У деяких районах температура повітря підвищиться до +45 °C. А у Польщі цими вихідними буде +28...+33 °C, а локальні максимуми на заході та півдні сягатимуть +34...+35 °C.

Прогноз погоди на 20 червня
Погода 20 червня. Фото: Ventusky

У Парижі та Мадриді стовпчики термометрів піднімуться до +40 °C, тоді як у Будапешті, Відні та Римі температура перевищить позначку +35 °C. Спекотна погода охопить і південні регіони Великої Британії, зокрема Лондон.

Хвиля спеки може тривати до кінця червня, а в деяких районах довше.

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Очікуються показники на 20 °C вищі за середні значення для цієї пори року.

Спека в Західній Європі
Аномальна спека в Західній Європі. Фото: Ventusky

"Тепловий купол"

Причиною очікуваних погодних аномалій є так званий "тепловий купол", який формується над Західною Європою. Це явище виникає тоді, коли над великою територією встановлюється область високого атмосферного тиску, утворюючи стійкий "хребет", що може утримуватися над регіоном декілька днів або навіть тижнів. Повітря опускається, стискається і додатково нагрівається біля поверхні.

Аномальна спека в Європі
"Тепловий купол". Фото: ECMWF

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Ventusky, в Україні на вихідних різко зміниться погода. Подекуди температура повітря підвищиться до +35 °C.

А синоптик Ігор Кібальчич зазначав, що цього тижня погода в Україні буде мінливою та вологою. За його словами, місцями будуть дощі, град і шквали.

погода Європа спека
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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