Европу накроет аномальная жара: местами ожидается до +45 °С

Женщина в жаркую погоду. Фото: REUTERS/Temilade Adelaja

В странах Западной Европы в ближайшие дни прогнозируется резкое потепление. В некоторых регионах температура воздуха может подняться до +45 °C. Синоптики называют причиной резкой жары так называемый "тепловой купол".

Об этом сообщают ONET и Polskieradio24, передает Новини.LIVE.

Аномальная жара в Западной Европе

Западная Европа с начала выходных будет испытывать чрезвычайно сильную жару, которая наиболее сильно ощутится в Испании, Португалии и Франции. В некоторых районах температура воздуха поднимется до +45 °C. А в Польше в эти выходные будет +28...+33 °C, а локальные максимумы на западе и юге достигнут +34...+35 °C.

Погода 20 июня. Фото: Ventusky

В Париже и Мадриде столбики термометров поднимутся до +40 °C, тогда как в Будапеште, Вене и Риме температура превысит отметку +35 °C. Жаркая погода охватит и южные регионы Великобритании, в частности Лондон.

Волна жары может продлиться до конца июня, а в некоторых районах и дольше.

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Аномальная жара в Западной Европе. Фото: Ventusky

"Тепловой купол"

Причиной ожидаемых погодных аномалий является так называемый "тепловой купол", который формируется над Западной Европой. Это явление возникает тогда, когда над обширной территорией устанавливается область высокого атмосферного давления, образуя устойчивый "гребень", который может удерживаться над регионом несколько дней или даже недель. Воздух опускается, сжимается и дополнительно нагревается у поверхности.

"Тепловой купол". Фото: ECMWF

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Ventusky, в Украине на выходных резко изменится погода. Местами температура воздуха поднимется до +35 °C.

А синоптик Игорь Кибальчич отмечал, что на этой неделе погода в Украине будет переменчивой и влажной. По его словам, местами будут дожди, град и шквалы.