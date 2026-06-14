Прогноз погоды в Украине на неделю с 15 по 21 июня

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине на протяжении недели, с 15 по 21 июня, ожидается переменчивой и влажной из-за влияния атмосферных фронтов и циклонической активности из Центральной Европы. Во всех областях ожидаются дожди, а местами град и шквалы. В то же время аномальной жары или сильных холодов не предвидится.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на неделю 15-21 июня

В понедельник, 15 июня, ночью местами в центральных и южных регионах, днем в большинстве областей пройдут небольшие, а временами умеренные дожди. Местами возможны грозы и шквалы до 20 метров в секунду. Только днем в Крыму и Приазовье существенных осадков не прогнозируется. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 °С, в западных областях +7...+12 °С, днем +17...+22 °С, в южной части +22...+27 °С.

Погода в Украине 15 июня. Фото: Meteoprog

В ночь на вторник, 16 июня, в южных и юго-западных регионах прогнозируются небольшие осадки. Днем большую часть территории Украины накроют дожди с грозами, местами возможны град и шквалы до 20 метров в секунду. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+16 °С, на западе и севере — +7...+12 °С, днем +19...+24 °С, а на юге и в Крыму до +27 °С.

Погода в Украине 16 июня. Фото: Meteoprog

В среду, 17 июня, ночью дожди будут в восточных областях, а днем местами ожидаются в центральных и северных регионах. Кроме того, местами возможна гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 °С, в западных и северных областях +7...+12 °С, днем +20...+25 °С, в южных и центральных областях +23...+28 °С.

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Погода в Украине 17 июня. Фото: Meteoprog

В четверг, 18 июня, ночью существенных осадков не прогнозируется, местами возможен слабый туман. Днем в западных и северных областях, а также на крайнем востоке ожидаются дожди с грозами, местами — град и шквалы до 20 метров в секунду. Ветер в ночные часы переменных направлений, днем — западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, днем +22...+27 °С, на юге и в Крыму местами до +30 °С.

Погода в Украине 18 июня. Фото: Meteopost

В пятницу, 19 июня, ночью дожди ожидаются в северных и северо-восточных областях, днем осадки охватят большую часть территории страны, за исключением юга. Синоптик отмечает, что местами возможны грозы и мелкий град. Ночью ветер западный, днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+18 °С, днем +23...+28 °С, в южных и западных областях +27...+32 °С.

Погода в Украине 19 июня. Фото: Meteopost

В ночь на субботу, 20 июня, кратковременные дожди пройдут в юго-восточных областях страны. Днем грозовые ливни охватят Левобережье, местами возможны град и шквалы со скоростью до 22 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +23...+28 °С, а на юге и западе — до +28...+33 °С.

В воскресенье, 21 июня, в большинстве областей ожидается переменная облачность, без осадков. Только в восточной части страны прогнозируются грозовые дожди, местами значительные. Ветер северный, 5-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+16 °С, днем +23...+28 °С, на востоке +18...+23 °С.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр, погода в Украине 15 июня ожидается с дождями и грозами в нескольких областях. Синоптики прогнозируют переменную облачность в течение суток.

А 5 июня в польском селе Цуднохи зафиксировали торнадо. Накануне метеорологические радары предупреждали о риске сильных штормов и опасных явлений.