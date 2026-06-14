Прогноз погоди в Україні на тиждень з 15 по 21 червня

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні упродовж тижня, 15-21 червня, очікується мінливою та вологою через вплив атмосферних фронтів та циклонічної діяльності з центральної Європи. У всіх областях очікуються дощі, а місцями град та шквали. Водночас аномальної спеки чи сильного холодів не передбачається.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на тиждень 15-21 червня

У понеділок, 15 червня, вночі подекуди у центральних та південних регіонах, вдень у більшості областях пройдуть невеликі, а часом помірні дощі. Місцями можливі гроза та шквали до 20 метрів на секунду. Лише вдень у Криму та Приазовʼї істотних опадів не прогнозується. Вітер західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 °С, у західних областях +7...+12 °С, вдень +17...+22 °С, у південній частині +22...+27 °С.

Погода в Україні 15 червня. Фото: Meteoprog

У ніч на вівторок, 16 червня, у південних і південно-західних регіонах прогнозуються невеликі опади. Вдень більшість території України накриють дощі з грозами, місцями можливі град і шквали до 20 метрів на секунду. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +11...+16 °С, на заході та півночі — +7...+12 °С, вдень +19...+24 °С, а на півдні та в Криму до +27 °С.

Погода в Україні 16 червня. Фото: Meteoprog

У середу, 17 червня, вночі дощі будуть у східних областях, а вдень місцями очікуються у центральних та північних регіонах. Крім того, подекуди можлива гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 °С, у західних та північних областях +7...+12 °С, вдень +20...+25 °С, у південних та центральних областях +23...+28 °С.

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Погода в Україні 17 червня. Фото: Meteoprog

У четвер, 18 червня, вночі істотних опадів не прогнозується, місцями можливий слабкий туман. Вдень у західних і північних областях, а також на крайньому сході очікуються дощі з грозами, подекуди — град і шквали до 20 метрів на секунду. Вітер у нічні години змінних напрямків, вдень — західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12...+17 °С, вдень +22...+27 °С, на півдні та в Криму місцями до +30 °С.

Погода в Україні 18 червня. Фото: Meteopost

У пʼятницю, 19 червня, вночі дощі очікуються у північних та північно-східних областях, вдень опади охоплять більшу частину території країни, за винятком півдня. Синоптик зазначає, що місцями можливі грози та дрібний град. Вночі вітер західний, вдень північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 °С, вдень +23...+28 °С, у південних та західних областях +27...+32 °С.

Погода в Україні 19 червня. Фото: Meteopost

У ніч на суботу, 20 червня, короткочасні дощі пройдуть у південно-східних областях країни. Вдень грозові зливи охоплять Лівобережжя, місцями можливі град і шквали швидкістю до 22 метрів на секунду. Температура повітря вночі +12...+17 °С, удень +23...+28 °С, а на півдні та заході — до +28...+33 °С.

У неділю, 21 червня, у більшості областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише у східній частині країни прогнозують грозові дощі, місцями значні. Вітер північний, 5-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 °С, вдень +23...+28 °С, на сході +18...+23 °С.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр, погода в Україні 15 червня очікується з дощами та грозами у декількох областях. Синоптики прогнозують мінливу хмарність упродовж доби.

А 5 червня у польському селі Цуднохи зафіксували торнадо. Напередодні метеорологічні радари попереджали про ризик сильних штормів та небезпечних явищ.