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Головна Новини дня У Польщі вирувало торнадо: у мережі показали відео

У Польщі вирувало торнадо: у мережі показали відео

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 18:26
У Польщі вирувало торнадо: у мережі показали відео
Торнадо у Польщі. Фото: кадр з відео

У польському селі Цуднохи Вармінсько-Мазурського воєводства 5 червня вирувало торнадо. Напередодні метеорологічні радари фіксували ризик потужних штормів та небезпечних погодних явищ. Водночас у Національній службі гідрометеорології зазначили, що реальні масштаби загрози виявилися значно більшими, ніж прогнозувалося.

Про це повідомляє RMF24, передає Новини.LIVE.

Торнадо у Польщі

Як зазначив Пйотр Шустер з Інституту метеорології та водного господарства, це явище Європейська база даних основних погодних подій класифікувала як торнадо.

У соцмережах поширили відео, на якому зафіксовано проходження шторму над містом. На кадрах видно характерну воронку та інтенсивні рухи повітряних мас. 

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Подібні випадки в Польщі фіксуються вже не вперше за останні дні. Так, нещодавно смерч пройшов через селище Бальцажовіце в Опольському воєводстві, пошкодивши 18 будівель.

Синоптики застерігають, що надходження гарячих і вологих повітряних мас найближчими днями може підвищити ймовірність сильних штормів і локальних торнадо.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко, погода в Україні 7 червня очікується з опадами та грозами у декількох областях. Водночас температура повітря буде високою.

А у квітні сильні шторми охопили значну частину США, що спричинило загрозу для людей. Найбільших руйнувань зазнали окремі міста в центральних штатах.

погода Польща стихійне лихо
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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