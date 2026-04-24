Серія потужних торнадо накрила США: мільйони людей під загрозою

Екстрені служби ліквідують наслідки торнадо у США. Фото: AP

Сильні шторми з торнадо, повенями та великим градом охопили значну частину США, створивши загрозу для десятків мільйонів людей. Найбільших руйнувань зазнали окремі міста в центральних штатах, де стихія пройшлася просто через житлові райони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на New York Post.

Руйнівні торнадо накрили США

За даними місцевої влади, під загрозою через катаклізм перебувають понад 50 мільйонів американців. Негода простягнулася від Техасу до Мічигану, спричиняючи масштабні руйнування інфраструктури.

Найбільшого удару зазнало місто Енід в Оклахомі, де проживає близько 50 тисяч людей. Потужний торнадо пройшов просто через населений пункт, зриваючи дахи будинків і пошкоджуючи лінії електропередач.

Зруйнований внаслідок торнадо будинок. Фото: AP

Крім того, стихія вдарила по авіабазі Ванс — наразі там оцінюють масштаби руйнувань і перевіряють персонал на наявність травм.

За попередньою інформацією, загиблих немає, однак щонайменше 10 людей отримали поранення.

Синоптики попереджають, що нова хвиля торнадо можлива вже в неділю, 26 квітня, зокрема в районах Оклахоми та Канзасу, які вже постраждали від негоди.

