Серия мощных торнадо накрыла США: миллионы людей под угрозой

Дата публикации 24 апреля 2026 17:35
Экстренные службы ликвидируют последствия торнадо в США. Фото: AP

Сильные штормы с торнадо, наводнениями и крупным градом охватили значительную часть США, создав угрозу для десятков миллионов людей. Наибольшие разрушения понесли отдельные города в центральных штатах, где стихия прошлась прямо через жилые районы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на New York Post.

Разрушительные торнадо накрыли США

По данным местных властей, под угрозой из-за катаклизма находятся более 50 миллионов американцев. Непогода протянулась от Техаса до Мичигана, вызывая масштабные разрушения инфраструктуры.

Наибольший удар получил город Энид в Оклахоме, где проживает около 50 тысяч человек. Мощный торнадо прошел прямо через населенный пункт, срывая крыши домов и повреждая линии электропередач.

У США сталася серія потужних торнадо
Разрушенный в результате торнадо дом. Фото: AP

Кроме того, стихия ударила по авиабазе Ванс — сейчас там оценивают масштабы разрушений и проверяют персонал на наличие травм.

По предварительной информации, погибших нет, однако по меньшей мере 10 человек получили ранения.

Синоптики предупреждают, что новая волна торнадо возможна уже в воскресенье, 26 апреля, в частности в районах Оклахомы и Канзаса, которые уже пострадали от непогоды.

Как писали Новини.LIVE, на Закарпатье девушка погибла во время рыбалки на озере. Ее поразило током.

А также в Одесской области около 2000 аистов приостановили миграцию из-за непогоды. Птицы пережидали завершения дождей и туманов.

США стихийное бедствие катаклизм
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Реклама

