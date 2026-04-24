Серия мощных торнадо накрыла США: миллионы людей под угрозой
Сильные штормы с торнадо, наводнениями и крупным градом охватили значительную часть США, создав угрозу для десятков миллионов людей. Наибольшие разрушения понесли отдельные города в центральных штатах, где стихия прошлась прямо через жилые районы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на New York Post.
По данным местных властей, под угрозой из-за катаклизма находятся более 50 миллионов американцев. Непогода протянулась от Техаса до Мичигана, вызывая масштабные разрушения инфраструктуры.
Наибольший удар получил город Энид в Оклахоме, где проживает около 50 тысяч человек. Мощный торнадо прошел прямо через населенный пункт, срывая крыши домов и повреждая линии электропередач.
Кроме того, стихия ударила по авиабазе Ванс — сейчас там оценивают масштабы разрушений и проверяют персонал на наличие травм.
По предварительной информации, погибших нет, однако по меньшей мере 10 человек получили ранения.
Синоптики предупреждают, что новая волна торнадо возможна уже в воскресенье, 26 апреля, в частности в районах Оклахомы и Канзаса, которые уже пострадали от непогоды.
