На Закарпатье от поражения током на озере погибла несовершеннолетняя

Дата публикации 20 апреля 2026 06:40
Озеро. Фото иллюстративное: thegard.com

В воскресенье, 19 апреля, в Перечине Ужгородского района Закарпатской области умерла 15-летняя девушка. О том, что ребенка ударило электрическим током, на спецлинию 102 сообщила мать потерпевшей. На место прибыли медики и полицейские. Врачи пытались спасти девушку, но им это не удалось.

Об этом сообщили в Полиции Закарпатской области, передает Новини.LIVE.

Трагедия во время отдыха

По информации правоохранителей, семья отдыхала на озере в Порошковом. Находясь под высоковольтной линией, девушка подняла удочку вверх. Из-за высокого напряжения линий электрический разряд прошел по воздуху — это привело к смертельному поражению.

На данный момент продолжаются первоочередные следственные действия. В дальнейшем сведения об инциденте внесут в Единый реестр досудебных расследований и назначат судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить окончательную причину смерти ребенка.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что на Закарпатье избрали меру пресечения 15-летнему девятикласснику, который 16 апреля устроил стрельбу в школе. В результате инцидента пострадал одноклассник парня. Нарушителя на 60 дней взяли под стражу.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Der Spiegel писал, что в Германии вынесли приговор 16-летнему парню, который убил 32-летнюю женщину и ее маленькую дочь. Злоумышленник в содеянном признался. Его приговорили к десяти годам заключения в колонии для несовершеннолетних.

смерть подростки Закарпатье
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
