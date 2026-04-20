На Закарпатье от поражения током на озере погибла несовершеннолетняя

В воскресенье, 19 апреля, в Перечине Ужгородского района Закарпатской области умерла 15-летняя девушка. О том, что ребенка ударило электрическим током, на спецлинию 102 сообщила мать потерпевшей. На место прибыли медики и полицейские. Врачи пытались спасти девушку, но им это не удалось.

Об этом сообщили в Полиции Закарпатской области, передает Новини.LIVE.

Трагедия во время отдыха

По информации правоохранителей, семья отдыхала на озере в Порошковом. Находясь под высоковольтной линией, девушка подняла удочку вверх. Из-за высокого напряжения линий электрический разряд прошел по воздуху — это привело к смертельному поражению.

На данный момент продолжаются первоочередные следственные действия. В дальнейшем сведения об инциденте внесут в Единый реестр досудебных расследований и назначат судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить окончательную причину смерти ребенка.

