Стрельба в школе на Закарпатье: причастного подростка взяли под стражу

Суд избирает меру пресечения подростку, который открыл стрельбу в школе на Закарпатье. Фото: Прокуратура Украины

На Закарпатье избрали меру пресечения юноше, который открыл стрельбу в школе. В результате инцидента травмировался один из учеников. Нарушитель с места преступления скрылся, но его вскоре задержали.

Об этом 18 апреля сообщили в Закарпатской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Стрельба в школе на Закарпатье

Согласно материалам следствия, 15-летний подросток в течение февраля и марта текущего года заказал в интернете шумовой пистолет, свинцовые шарики и холостые патроны. В дальнейшем он внес в пистолет и патроны конструктивные изменения — оружие стало пригодным для убийства.

Утром 16 апреля, около 09:30, фигурант принес переоборудованное оружие в школу и несколько раз выстрелил из пистолета в сторону своих одноклассников. Одна из пуль попала в плечо школьника. После этого злоумышленник покинул место стрельбы.

Мера пресечения для несовершеннолетнего стрелка

Следственный судья Ужгородского горрайонного суда избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней. Права на выход на свободу под залог фигурант не будет иметь.

На данный момент продолжается расследование. Правоохранители отрабатывают все версии следствия и устанавливают мотивы действий подростка.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на полицию сообщал, что стрельбу в школе на Закарпатье квалифицировали как теракт. По данным следствия, девятиклассник, который открыл огонь по одноклассникам, действовал по указаниям "кураторов" из онлайн-игры. Те угрожали, что в случае невыполнения подростком их требований навредят его близким.

Также Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева писал, что 18 апреля мужчина открыл стрельбу по людям на улице в Голосеевском районе, после чего забаррикадировался в супермаркете. В результате теракта шесть человек погибли, а еще 14 — получили ранения. Стрелка ликвидировали.