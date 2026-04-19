Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Стрельба в школе на Закарпатье: причастного подростка взяли под стражу

Стрельба в школе на Закарпатье: причастного подростка взяли под стражу

Ua ru
Дата публикации 19 апреля 2026 09:13
Стрельба в школе на Закарпатье: причастного подростка взяли под стражу
Суд избирает меру пресечения подростку, который открыл стрельбу в школе на Закарпатье. Фото: Прокуратура Украины

На Закарпатье избрали меру пресечения юноше, который открыл стрельбу в школе. В результате инцидента травмировался один из учеников. Нарушитель с места преступления скрылся, но его вскоре задержали.

Об этом 18 апреля сообщили в Закарпатской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Стрельба в школе на Закарпатье

Согласно материалам следствия, 15-летний подросток в течение февраля и марта текущего года заказал в интернете шумовой пистолет, свинцовые шарики и холостые патроны. В дальнейшем он внес в пистолет и патроны конструктивные изменения — оружие стало пригодным для убийства.

Утром 16 апреля, около 09:30, фигурант принес переоборудованное оружие в школу и несколько раз выстрелил из пистолета в сторону своих одноклассников. Одна из пуль попала в плечо школьника. После этого злоумышленник покинул место стрельбы.

Мера пресечения для несовершеннолетнего стрелка

Следственный судья Ужгородского горрайонного суда избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней. Права на выход на свободу под залог фигурант не будет иметь.

Читайте также:

На данный момент продолжается расследование. Правоохранители отрабатывают все версии следствия и устанавливают мотивы действий подростка.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на полицию сообщал, что стрельбу в школе на Закарпатье квалифицировали как теракт. По данным следствия, девятиклассник, который открыл огонь по одноклассникам, действовал по указаниям "кураторов" из онлайн-игры. Те угрожали, что в случае невыполнения подростком их требований навредят его близким.

Также Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева писал, что 18 апреля мужчина открыл стрельбу по людям на улице в Голосеевском районе, после чего забаррикадировался в супермаркете. В результате теракта шесть человек погибли, а еще 14 — получили ранения. Стрелка ликвидировали.

подростки стрельба школа
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации