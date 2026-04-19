Стрілянина у школі на Закарпатті: причетного підлітка взяли під варту
На Закарпатті обрали запобіжний захід юнакові, який відкрив стрілянину у школі. Унаслідок інциденту травмувався один з учнів. Порушник із місця злочину втік, але його невдовзі затримали.
Про це 18 квітня повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.
Стрілянина у школі на Закарпатті
Згідно з матеріалами слідства, 15-річний підліток упродовж лютого та березня поточного року замовив в інтернеті шумовий пістолет, свинцеві кульки та холості патрони. У подальшому він вніс до пістолета та патронів конструктивні зміни — зброя стала придатною для вбивства.
Уранці 16 квітня, близько 09:30, фігурант приніс переобладнану зброю до школу та кілька разів вистрелив із пістолета в бік своїх однокласників. Одна з куль влучила у плече школяра. Після цього зловмисник покинув місце стрілянини.
Запобіжний захід для неповнолітнього стрілка
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж 60 днів. Права на вихід на волю під заставу фігурант не матиме.
Наразі триває розслідування. Правоохоронці відпрацьовують усі версії слідства та встановлюють мотиви дій підлітка.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на поліцію повідомляв, що стрілянину у школі на Закарпатті кваліфікували як теракт. За даними слідства, дев'ятикласник, який відкрив вогонь по однокласниках, діяв за вказівками "кураторів" з онлайн-гри. Ті погрожували, що в разі невиконання підлітком їхніх вимог нашкодять його близьким.
Читайте Новини.LIVE!