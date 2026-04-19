Стрілянина у школі на Закарпатті: причетного підлітка взяли під варту

Суд обирає запобіжний захід підлітку, який відкрив стрілянину у школі на Закарпатті. Фото: Прокуратура України

На Закарпатті обрали запобіжний захід юнакові, який відкрив стрілянину у школі. Унаслідок інциденту травмувався один з учнів. Порушник із місця злочину втік, але його невдовзі затримали.

Про це 18 квітня повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Стрілянина у школі на Закарпатті

Згідно з матеріалами слідства, 15-річний підліток упродовж лютого та березня поточного року замовив в інтернеті шумовий пістолет, свинцеві кульки та холості патрони. У подальшому він вніс до пістолета та патронів конструктивні зміни — зброя стала придатною для вбивства.

Уранці 16 квітня, близько 09:30, фігурант приніс переобладнану зброю до школу та кілька разів вистрелив із пістолета в бік своїх однокласників. Одна з куль влучила у плече школяра. Після цього зловмисник покинув місце стрілянини.

Запобіжний захід для неповнолітнього стрілка

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж 60 днів. Права на вихід на волю під заставу фігурант не матиме.

Читайте також:

Наразі триває розслідування. Правоохоронці відпрацьовують усі версії слідства та встановлюють мотиви дій підлітка.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на поліцію повідомляв, що стрілянину у школі на Закарпатті кваліфікували як теракт. За даними слідства, дев'ятикласник, який відкрив вогонь по однокласниках, діяв за вказівками "кураторів" з онлайн-гри. Ті погрожували, що в разі невиконання підлітком їхніх вимог нашкодять його близьким.

