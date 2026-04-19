Стрілянина у школі на Закарпатті: причетного підлітка взяли під варту

Стрілянина у школі на Закарпатті: причетного підлітка взяли під варту

Дата публікації: 19 квітня 2026 09:13
Суд обирає запобіжний захід підлітку, який відкрив стрілянину у школі на Закарпатті. Фото: Прокуратура України

На Закарпатті обрали запобіжний захід юнакові, який відкрив стрілянину у школі. Унаслідок інциденту травмувався один з учнів. Порушник із місця злочину втік, але його невдовзі затримали.

Про це 18 квітня повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Стрілянина у школі на Закарпатті 

Згідно з матеріалами слідства, 15-річний підліток упродовж лютого та березня поточного року замовив в інтернеті шумовий пістолет, свинцеві кульки та холості патрони. У подальшому він вніс до пістолета та патронів конструктивні зміни — зброя стала придатною для вбивства.

Уранці 16 квітня, близько 09:30, фігурант приніс переобладнану зброю до школу та кілька разів вистрелив із пістолета в бік своїх однокласників. Одна з куль влучила у плече школяра. Після цього зловмисник покинув місце стрілянини.

Запобіжний захід для неповнолітнього стрілка 

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж 60 днів. Права на вихід на волю під заставу фігурант не матиме. 

Наразі триває розслідування. Правоохоронці відпрацьовують усі версії слідства та встановлюють мотиви дій підлітка.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на поліцію повідомляв, що стрілянину у школі на Закарпатті кваліфікували як теракт. За даними слідства, дев'ятикласник, який відкрив вогонь по однокласниках, діяв за вказівками "кураторів" з онлайн-гри. Ті погрожували, що в разі невиконання підлітком їхніх вимог нашкодять його близьким.

Також Новини.LIVE з посиланням на поліцію Києва писав, що 18 квітня чоловік відкрив стрілянину по людях на вулиці в Голосіївському районі, після чого забарикадувався в супермаркеті. Унаслідок теракту шестеро людей загинули, а ще 14 — зазнали поранень. Стрілка ліквідували.

підлітки стрілянина школа
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
