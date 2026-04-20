На Закарпатті від ураження струмом на озері загинула неповнолітня

Озеро. Фото ілюстративне: thegard.com

У неділю, 19 квітня, у Перечині Ужгородського району Закарпатської області померла 15-річна дівчина. Про те, що дитину вдарило електричним струмом, на спецлінію 102 повідомила матір потерпілої. На місце прибули медики та поліцейські. Лікарі намагалися врятувати дівчину, але їм це не вдалося.

Про це повідомили у Поліції Закарпатської області, передає Новини.LIVE.

Трагедія під час відпочинку

За інформацією правоохоронців, родина відпочивала на озері в Порошковому. Перебуваючи під високовольтною лінією, дівчина підняла вудку вгору. Через високу напругу ліній електричний розряд пройшов повітрям — це призвело до смертельного ураження.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. У подальшому відомості про інцидент внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань і призначать судово-медичну експертизу, щоб встановити остаточну причину смерті дитини.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що на Закарпатті обрали запобіжний захід 15-річному дев'ятикласнику, який 16 квітня влаштував стрілянину у школі. Унаслідок інциденту постраждав однокласник хлопця. Порушника на 60 днів узяли під варту.

Читайте також:

