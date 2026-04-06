Головна Новини дня Пішов з життя засновник Diesel і Replay Адріано Гольдшмід

Пішов з життя засновник Diesel і Replay Адріано Гольдшмід

Дата публікації: 6 квітня 2026 19:24
Адріано Гольдшмід. Фото: Getty Images

Відомий італійський дизайнер, засновник бренду Diesel та Replay Адріано Гольдшмідт помер у віці 82 років. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

Про це повідомляє WWD, передає Новини.LIVE.

Дизайнер пішов з життя у неділю, 5 квітня, в Італії. У дизайнера залишилася дружина Мікела та доньки Сара, Марта і Гленда.

Гольдшмідт народився у 1944 році в Трієсті в єврейській родині, яка ще до його народження у 1942 році втратила все своє майно. Кар'єра дизайнера почалася в 1970-х роках. У1974 році він представив свій перший джинсовий бренд Daily Blue, а у 1984 році заснував Genious Group, до складу якої увійшли відомі марки Diesel і Replay.

У 1993 році Гольдшмідт став одним із засновників компанії Agolde, а у 2000 році разом із Юлом Ку відкрив у Лос-Анджелесі AG Adriano Goldschmied, що сприяло сприйняттю джинсів як преміального продукту.

Читайте також:

Серед його інших значущих проєктів — співпраця з Chloé над переробкою деніму та створення преміальної колекції Gap 1969 для бренду Gap.

Як писали Новини.LIVE раніше, помер 39-річний Олексій Кавицький —керівник e-commerce напряму Helen Marlen Group, син засновників компанії Михайла та Оксани Кавицьких. Він багато років відповідав за цифровий розвиток одного з провідних українських fashion-ритейлерів.

Також стало відомо про смерть Леоніда Радвінського. Власник платформи для дорослого контенту OnlyFans і мільярдер помер від раку у 43 роки.

смерть хвороба мода
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
