Пішов з життя засновник Diesel і Replay Адріано Гольдшмід

Адріано Гольдшмід. Фото: Getty Images

Відомий італійський дизайнер, засновник бренду Diesel та Replay Адріано Гольдшмідт помер у віці 82 років. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

Про це повідомляє WWD.

Андріано Гольдшмід помер

Дизайнер пішов з життя у неділю, 5 квітня, в Італії. У дизайнера залишилася дружина Мікела та доньки Сара, Марта і Гленда.

Гольдшмідт народився у 1944 році в Трієсті в єврейській родині, яка ще до його народження у 1942 році втратила все своє майно. Кар'єра дизайнера почалася в 1970-х роках. У1974 році він представив свій перший джинсовий бренд Daily Blue, а у 1984 році заснував Genious Group, до складу якої увійшли відомі марки Diesel і Replay.

У 1993 році Гольдшмідт став одним із засновників компанії Agolde, а у 2000 році разом із Юлом Ку відкрив у Лос-Анджелесі AG Adriano Goldschmied, що сприяло сприйняттю джинсів як преміального продукту.

Серед його інших значущих проєктів — співпраця з Chloé над переробкою деніму та створення преміальної колекції Gap 1969 для бренду Gap.

