Видео

Ушел из жизни основатель Diesel и Replay Адриано Гольдшмид

Ушел из жизни основатель Diesel и Replay Адриано Гольдшмид

Дата публикации 6 апреля 2026 19:24
Ушел из жизни основатель Diesel и Replay Адриано Гольдшмид
Адриано Гольдшмид. Фото: Getty Images

Известный итальянский дизайнер, основатель бренда Diesel и Replay Адриано Гольдшмидт умер в возрасте 82 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Об этом сообщает WWD, передает Новини.LIVE.

Андриано Гольдшмид умер

Дизайнер ушел из жизни в воскресенье, 5 апреля, в Италии. У дизайнера осталась жена Микела и дочери Сара, Марта и Гленда.

Гольдшмидт родился в 1944 году в Триесте в еврейской семье, которая еще до его рождения в 1942 году потеряла все свое имущество. Карьера дизайнера началась в 1970-х годах. В 1974 году он представил свой первый джинсовый бренд Daily Blue, а в 1984 году основал Genious Group, в состав которой вошли известные марки Diesel и Replay.

В 1993 году Гольдшмидт стал одним из основателей компании Agolde, а в 2000 году вместе с Юлом Ку открыл в Лос-Анджелесе AG Adriano Goldschmied, что способствовало восприятию джинсов как премиального продукта.

Читайте также:

Среди его других значимых проектов — сотрудничество с Chloé над переработкой денима и создание премиальной коллекции Gap 1969 для бренда Gap.

Как писали Новини.LIVE ранее, умер 39-летний Алексей Кавицкий — руководитель e-commerce направления Helen Marlen Group, сын основателей компании Михаила и Оксаны Кавицких. Он много лет отвечал за цифровое развитие одного из ведущих украинских fashion-ритейлеров.

Также стало известно о смерти Леонида Радвинского. Владелец платформы для взрослого контента OnlyFans и миллиардер умер от рака в 43 года.

смерть болезнь мода
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
