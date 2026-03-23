Владелец OnlyFans Леонид Радвинский умер от рака в 43 года
В понедельник, 23 марта, стало известно о смерти Леонида Радвинского. Он был владельцем платформы контента для взрослых OnlyFans и миллиардером-отшельником. Мужчина умер из-за рака в 43 года.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Bloomberg.
Смерть владельца OnlyFans
В официальном заявлении компании отметили, что Леонид Радвинский умер после длительной борьбы с раком. Также в заявлении добавили, что семья миллиардера "попросила о конфиденциальности в это трудное время".
OnlyFans была создана еще в 2016 году британским отцом и сыном Гаем и Тимом Стокли, однако наиболее популярной она стала во время пандемии. Контрольный пакет акций платформы OnlyFans Радвинский приобрел в 2018 году.
Смерть миллиардера ставит под сомнение право собственности на одну из самых противоречивых пользовательских платформ. Как отмечает Bloomberg, Радвинский вел переговоры о продаже 60% акций OnlyFans, стоимостью около 5,5 миллиарда долларов.
Хотя и в последнее время платформа OnlyFans пыталась привлечь больше популярных пользователей, в частности, известных шеф-поваров и спортсменов, она остается известной своим контентом для взрослых. С 2021 года Радвинский получил около 1,8 миллиарда долларов дивидендов с платформы.
Что известно о Радвинском
Леонид Радвинский имеет украинское происхождение. Он родился в портовом городе Одесса. Семья переехала в Чикаго еще в детстве Радвинского.
В последнее время миллиардер жил во Флориде. Он избегал публичности и давал мало интервью и заявлений. В то же время известно, что Радвинский поддерживал благотворительные проекты. В частности, он делал пожертвования Мемориальному онкологическому центру Слоуна Кеттеринг и Обществу защиты животных Западного пригорода.
Ранее председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что платформа OnlyFans значительно увеличила свои отчисления в 2025 году. В частности, в бюджет страны было уплачено 1,6 миллиона долларов налогов.
