Главная Новости дня Владелец OnlyFans Леонид Радвинский умер от рака в 43 года

Владелец OnlyFans Леонид Радвинский умер от рака в 43 года

Дата публикации 23 марта 2026 15:43
Леонид Радвинский. Фото: Facebook/LeonidRadvinsky

В понедельник, 23 марта, стало известно о смерти Леонида Радвинского. Он был владельцем платформы контента для взрослых OnlyFans и миллиардером-отшельником. Мужчина умер из-за рака в 43 года.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Bloomberg.

Смерть владельца OnlyFans

В официальном заявлении компании отметили, что Леонид Радвинский умер после длительной борьбы с раком. Также в заявлении добавили, что семья миллиардера "попросила о конфиденциальности в это трудное время".

OnlyFans была создана еще в 2016 году британским отцом и сыном Гаем и Тимом Стокли, однако наиболее популярной она стала во время пандемии. Контрольный пакет акций платформы OnlyFans Радвинский приобрел в 2018 году.

Смерть миллиардера ставит под сомнение право собственности на одну из самых противоречивых пользовательских платформ. Как отмечает Bloomberg, Радвинский вел переговоры о продаже 60% акций OnlyFans, стоимостью около 5,5 миллиарда долларов.

Хотя и в последнее время платформа OnlyFans пыталась привлечь больше популярных пользователей, в частности, известных шеф-поваров и спортсменов, она остается известной своим контентом для взрослых. С 2021 года Радвинский получил около 1,8 миллиарда долларов дивидендов с платформы.

Что известно о Радвинском

Леонид Радвинский имеет украинское происхождение. Он родился в портовом городе Одесса. Семья переехала в Чикаго еще в детстве Радвинского.

В последнее время миллиардер жил во Флориде. Он избегал публичности и давал мало интервью и заявлений. В то же время известно, что Радвинский поддерживал благотворительные проекты. В частности, он делал пожертвования Мемориальному онкологическому центру Слоуна Кеттеринг и Обществу защиты животных Западного пригорода.

Ранее председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что платформа OnlyFans значительно увеличила свои отчисления в 2025 году. В частности, в бюджет страны было уплачено 1,6 миллиона долларов налогов.

Также мы писали о том, что модели OnlyFans должны платить налоги за свой контент в Украине. При этом их деятельность подпадает под уголовную ответственность.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
