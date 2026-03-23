Власник OnlyFans Леонід Радвінський помер від раку у 43 роки

Леонід Радвінський. Фото: Facebook/LeonidRadvinsky

У понеділок, 23 березня, стало відомо про смерть Леоніда Радвінського. Він був власником платформи контенту для дорослих OnlyFans та мільярдером-відлюдником. Чоловік помер через рак у 43 роки.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Bloomberg.

Смерть власника OnlyFans

В офіційній заяві компанії зазначили, що Леонід Радвінський помер після тривалої боротьби з раком. Також у заяві додали, що родина мільярдера "попросила про конфіденційність у цей важкий час".

OnlyFans була створена ще у 2016 році британським батьком і сином Гаєм і Тімом Стоклі, однак найбільш популярною вона стала під час пандемії. Контрольний пакет акцій платформи OnlyFans Радвінський придбав у 2018 році.

Смерть мільярдера ставить під сумнів право власності на одну з найсуперечливіших користувацьких платформ. Як зазначає Bloomberg, Радвінський вів переговори про продаж 60% акцій OnlyFans, вартістю близько 5,5 мільярда доларів.

Хоча й останнім часом платформа OnlyFans намагалася залучити більше популярних користувачів, зокрема, відомих шеф-кухарів та спортсменів, вона залишається відомою своїм контентом для дорослих. З 2021 року Радвінський отримав близько 1,8 мільярда доларів дивідендів з платформи.

Що відомо про Радвінського

Леонід Радвінський має українське походження. Він народився в портовому місті Одеса. Родина переїхала до Чикаго ще у дитинстві Радвінського.

Останнім часом мільярдер жив у Флориді. Він уникав публічності та давав мало інтерв'ю й заяв. Водночас відомо, що Радвінський підтримував благодійні проєкти. Зокрема, він робив пожертви Меморіальному онкологічному центру Слоуна Кеттерінг та Товариству захисту тварин Західного передмістя.

Раніше голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що платформа OnlyFans значно збільшила свої відрахування у 2025 році. Зокрема, у бюджет країни було сплачено 1,6 мільйона доларів податків.

Також ми писали про те, що моделі OnlyFans повинні сплачувати податки за свій контент в Україні. При цььому їхня діяльність підпадає під кримінальну відповідальність.