Податок на OnlyFans, Google, Meta та інших збагатив бюджет України — заява Данила Гетманцева

Застосунок OnlyFans. Ілюстративне фото: Reuters

Протягом 2025 року особи-нерезиденти, які надають електронні послуги в Україні, сплатили до державного бюджету близько 14,5 мільярда гривень податку на додану вартість (ПДВ). Це на 28% більше порівняно з 2024 роком.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Кількість платників зросла до 143

Данило Гетманцев повідомив, що лише за III квартал 2025 року надходження до бюджету від "податку на Google" склали близько 3,8 мільярда гривень. Загальна кількість платників-нерезидентів зросла до 143 осіб.

Серед найбільших платників за ІІІ квартал 2025 року Гетманцев виділив такі компанії:

APPLE;

GOOGLE;

VALVE CORPORATION;

META PLATFORMS;

SONY;

ETSY;

NETFLIX.

Крім того, платформа OnlyFans також значно збільшила свої відрахування, сплативши 1,6 мільйона доларів (близько 66,6 млн грн), що на 18% більше, ніж у 2024 році.

На думку Гетманцева, практика добровільного заявницького принципу реєстрації та повної сплати задекларованих сум свідчить про високий рівень культури платників-нерезидентів у дотриманні податкового законодавства.

"Що однозначно має бути прикладом для наслідування", — підкреслив голова Комітету.

Раніше повідомлялось, що комітет Верховної Ради з питань фінансів рекомендував до розгляду законопроєкт №14025 про "податок на Uber та OLX". Очікується, що таке нововведення принесе до бюджету 14 млрд мільярдів гривень щорічно.

Нагадаємо, розгляд держбюджету на 2026 рік було перенесено через консультації та суперечки. Бюджет розглянуть у другому читанні та в цілому 2 грудня, заявила Роксолана Підласа.