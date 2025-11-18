Роксолана Підласа назвала дату розгляду держбюджету — про що досі сперечаються депутати

Держбюджет незабаром розглянуть — Підласа про основні суперечки
Розгляд держбюджету на 2026 рік було перенесено через консультації та суперечки, але його обов'язково розглянуть вже незабаром. Причому розглянуть у другому читанні та в цілому, а відбудеться це 2 грудня.
Про це в етері Телемарафону заявила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.
Навколо чого точаться основні суперечки в статтях держбюджету-2026
За словами нардепки, перенесення голосування на цю дату пов'язане з тим, що необхідно узгодити позиції щодо двох важливих тем. А саме: реформу оплати праці вчителів у середніх школах, а також направлення 4% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Все ще йде обговорення: до якого бюджету вони мають зараховуватися — до державного чи місцевого.
Голова комітету нагадала, що згідно з регламентом, розгляд проєкту держбюджету-2026 у другому читанні мав відбутися не пізніше 20 листопада, а остаточне прийняття — не пізніше 1 грудня.
Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, яка доплата вчителям за присвоєння першої та другої кваліфікаційної категорії.
А нардепутат та історик Володимир Вʼятрович розповів, скільки коштів передбачено в проєкті держбюджету на створення українського культурного продукту. За його словами, йдеться про мільярди гривень.
Читайте Новини.LIVE!