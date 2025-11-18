Видео
Видео

Главная Новости дня Госбюджет скоро рассмотрят — Пидласа об основных спорных моментах

Госбюджет скоро рассмотрят — Пидласа об основных спорных моментах

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 06:54
обновлено: 06:52
Роксолана Пидласа назвала дату рассмотрения госбюджета — о чем до сих пор спорят депутаты
Нардеп Роксолана Пидласа. Фото: Facebook Пидласой

Рассмотрение госбюджета на 2026 год было перенесено из-за консультаций и споров, но его обязательно рассмотрят уже вскоре. Причем рассмотрят во втором чтении и в целом, а произойдет это 2 декабря.

Об этом в эфире Телемарафона заявила председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Вокруг чего идут основные споры в статьях госбюджета-2026

По словам нардепа, перенос голосования на эту дату связан с тем, что необходимо согласовать позиции по двум важным темам. А именно: реформе оплаты труда учителей в средних школах, а также направлению 4% налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Все еще идет обсуждение: в какой бюджет они должны зачисляться — в государственный или местный.

Глава комитета напомнила, что согласно регламенту, рассмотрение проекта госбюджета-2026 во втором чтении должно было состояться не позднее 20 ноября, а окончательное принятие — не позднее 1 декабря.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, какая доплата учителям за присвоение первой и второй квалификационной категории.

А нардеп и историк Владимир Вятрович рассказал, сколько средств предусмотрено в проекте госбюджета на создание украинского культурного продукта. По его словам, речь идет о миллиардах гривен.

Верховная Рада госбюджет Роксолана Пидласа экономика народные депутаты
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
