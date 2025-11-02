Создание культурного продукта — сколько денег предусмотрено в бюджете

Сколько денег предусмотрено в бюджете на культурный продукт
Народный депутат и историк Владимир Вятрович рассказал, сколько средств предусмотрено в проекте государственного бюджета на создание украинского культурного продукта. По его словам, речь идет о 4 млрд грн.
Создание украинского культурного продукта
"В проекте бюджета предусмотрено 4 миллиарда гривен на создание украинского культурного продукта. Бесспорно, это как раз наш комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики постоянно настаивал на том, что нужны дополнительные государственные ресурсы на создание украинского культурного продукта", — отметил Вятрович.
По его словам, комитет продолжает настаивать на том, что эти средства должны быть использованы через специальные культурные институты, которые были созданы еще с 2014 года. Речь идет об Украинском культурном фонде, Институте книги, Госкино и Институте национальной памяти.
"Именно они способны обеспечить прозрачные конкурсы и питчинги, по результатам которых будет создан качественный продукт", — говорит нардеп.
Он отметил, что использование денег вне этих институтов может поставить под сомнение их эффективность и доверие общества.
