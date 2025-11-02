Видео
Новости дня

Армия
Сколько денег предусмотрено в бюджете на культурный продукт

Сколько денег предусмотрено в бюджете на культурный продукт

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 17:43
обновлено: 17:43
Создание культурного продукта — сколько денег предусмотрено в бюджете
Военно-исторический музей в Чернигове после российского обстрела. Фото: МВД

Народный депутат и историк Владимир Вятрович рассказал, сколько средств предусмотрено в проекте государственного бюджета на создание украинского культурного продукта. По его словам, речь идет о 4 млрд грн.

Об этом Владимир Вятрович рассказал во время брифинга, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Читайте также:

Создание украинского культурного продукта

"В проекте бюджета предусмотрено 4 миллиарда гривен на создание украинского культурного продукта. Бесспорно, это как раз наш комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики постоянно настаивал на том, что нужны дополнительные государственные ресурсы на создание украинского культурного продукта", — отметил Вятрович.

По его словам, комитет продолжает настаивать на том, что эти средства должны быть использованы через специальные культурные институты, которые были созданы еще с 2014 года. Речь идет об Украинском культурном фонде, Институте книги, Госкино и Институте национальной памяти.

"Именно они способны обеспечить прозрачные конкурсы и питчинги, по результатам которых будет создан качественный продукт", — говорит нардеп.

Он отметил, что использование денег вне этих институтов может поставить под сомнение их эффективность и доверие общества.

Напомним, заместитель министра культуры и информационной политики Иван Вербицкий рассказал, сколько в Украине повреждено объектов культурного наследия.

Ранее в ГУР обнародовали культурные ценности, которые похитили российские оккупанты. Враг пытается стереть украинскую национальную идентичность.

госбюджет деньги Украина нардепы культура бюджет
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
