Створення культурного продукту — скільки грошей передбачено в бюджеті

Військово-історичний музей в Чернігові після російського обстрілу. Фото: МВС

Народний депутат та історик Володимир Вʼятрович розповів, скільки коштів передбачено в проєкті державного бюджету на створення українського культурного продукту. За його словами, йдеться про 4 млрд грн.

Про це Володимир Вʼятрович розповів під час брифінгу, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Створення українського культурного продукту

"У проєкті бюджету передбачено 4 мільярди гривень на створення українського культурного продукту. Безперечно, це якраз наш комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики постійно наполягав на тому, що потрібні додаткові державні ресурси на створення українського культурного продукту", — зауважив Вʼятрович.

За його словами, комітет продовжує наполягати на тому, що ці кошти мали бути використані через спеціальні культурні інституції, які були створені ще з 2014 року. Йдеться про Український культурний фонд, Інститут книги, Держкіно та Інститут національної пам’яті.

"Саме вони здатні забезпечити прозорі конкурси та пітчинги, за результатами яких буде створено якісний продукт", — каже нардеп.

Він наголосив, що використання грошей поза межами цих інституцій може поставити під сумнів їх ефективність та довіру суспільства.

