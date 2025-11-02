Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Скільки грошей передбачено в бюджеті на культурний продукт

Скільки грошей передбачено в бюджеті на культурний продукт

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 17:43
Оновлено: 17:43
Створення культурного продукту — скільки грошей передбачено в бюджеті
Військово-історичний музей в Чернігові після російського обстрілу. Фото: МВС

Народний депутат та історик Володимир Вʼятрович розповів, скільки коштів передбачено в проєкті державного бюджету на створення українського культурного продукту. За його словами, йдеться про 4 млрд грн.

Про це Володимир Вʼятрович розповів під час брифінгу, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Створення українського культурного продукту

"У проєкті бюджету передбачено 4 мільярди гривень на створення українського культурного продукту. Безперечно, це якраз наш комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики постійно наполягав на тому, що потрібні додаткові державні ресурси на створення українського культурного продукту", — зауважив Вʼятрович.

За його словами, комітет продовжує наполягати на тому, що ці кошти мали бути використані через спеціальні культурні інституції, які були створені ще з 2014 року. Йдеться про Український культурний фонд, Інститут книги, Держкіно та Інститут національної пам’яті. 

"Саме вони здатні забезпечити прозорі конкурси та пітчинги, за результатами яких буде створено якісний продукт", — каже нардеп.

Він наголосив, що використання грошей поза межами цих інституцій може поставити під сумнів їх ефективність та довіру суспільства.

Нагадаємо, заступник міністра культури та інформаційної політики Іван Вербицький розповів, скільки в Україні пошкоджено обʼєктів культурної спадщини.

Раніше у ГУР оприлюднили культурні цінності, які викрали російські окупанти. Ворог намагається стерти українську національну ідентичність.

держбюджет гроші Україна нардепи культура бюджет
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації