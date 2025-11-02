Вербицький назвав кількість пошкоджених об’єктів культурної спадщини

У Мінкульті назвали кількість пошкоджених об’єктів культспадщини
Заступник міністра культури та інформаційної політики Іван Вербицький назвав, скільки обʼєктів культурної спадщини пошкоджено в Україні. За його словами, йдеться про майже 1,6 тисячі.
Про це Іван Вербицький сказав у відповідь на запитання кореспондентки Новини.LIVE Марти Байдаки.
Пошкоджені обʼєкти культурної спадщини в Україні
"1599 обʼєктів культурної спадщини було пошкоджено за останньою інформацією, яка в нас є. Ми працюємо над тим, щоб залучати кошти в їхнє відновлення. В нас уже є декілька проєктів, які фінансують відновлення цих обʼєктів", — зазначив Вербицький.
Зокрема, в Одесі відновлюють обʼєкти за підтримку уряду Італії, а у Львові — у співпраці з Польщею.
За словами заступника міністра культури та інформаційної політики, створення Українського фонду культурної спадщини допоможе скоординувати міжнародну допомогу, а також зробити фінансування прозорим та зрозумілим.
Нагадаємо, у ГУР розповідали, які культурні цінності України викрали російські окупанти.
А у липні російські окупанти за добу пошкодили сім обʼєктів культурної спадщини в Одесі.
