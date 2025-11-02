Відео
Україна
У Мінкульті назвали кількість пошкоджених об'єктів культспадщини

У Мінкульті назвали кількість пошкоджених об’єктів культспадщини

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 16:15
Оновлено: 16:15
Вербицький назвав кількість пошкоджених об’єктів культурної спадщини
Іванківський історико-краєзнавчий музей на півночі Київської області після російського удару. Фото: mvs.gov.ua

Заступник міністра культури та інформаційної політики Іван Вербицький назвав, скільки обʼєктів культурної спадщини пошкоджено в Україні. За його словами, йдеться про майже 1,6 тисячі.

Про це Іван Вербицький сказав у відповідь на запитання кореспондентки Новини.LIVE Марти Байдаки.

Пошкоджені обʼєкти культурної спадщини в Україні

"1599 обʼєктів культурної спадщини було пошкоджено за останньою інформацією, яка в нас є. Ми працюємо над тим, щоб залучати кошти в їхнє відновлення. В нас уже є декілька проєктів, які фінансують відновлення цих обʼєктів", — зазначив Вербицький.

Зокрема, в Одесі відновлюють обʼєкти за підтримку уряду Італії, а у Львові — у співпраці з Польщею.

За словами заступника міністра культури та інформаційної політики, створення Українського фонду культурної спадщини допоможе скоординувати міжнародну допомогу, а також зробити фінансування прозорим та зрозумілим.

Нагадаємо, у ГУР розповідали, які культурні цінності України викрали російські окупанти

А у липні російські окупанти за добу пошкодили сім обʼєктів культурної спадщини в Одесі.

війна Мінкульт Україна обстріли культура пам'ятка культури
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
