Вербицкий назвал количество поврежденных объектов культурного наследия

Иванковский историко-краеведческий музей на севере Киевской области после российского удара. Фото: mvs.gov.ua

Заместитель министра культуры и информационной политики Иван Вербицкий назвал, сколько объектов культурного наследия повреждено в Украине. По его словам, речь идет о почти 1,6 тысячи.

Об этом Иван Вербицкий сказал в ответ на вопрос корреспондента Новини.LIVE Марты Байдаки.

Поврежденные объекты культурного наследия в Украине

"1599 объектов культурного наследия были повреждены по последней информации, которая у нас есть. Мы работаем над тем, чтобы привлекать средства в их восстановление. У нас уже есть несколько проектов, которые финансируют восстановление этих объектов", — отметил Вербицкий.

В частности, в Одессе восстанавливают объекты при поддержке правительства Италии, а во Львове — в сотрудничестве с Польшей.

По словам заместителя министра культуры и информационной политики, создание Украинского фонда культурного наследия поможет скоординировать международную помощь, а также сделать финансирование прозрачным и понятным.

Напомним, в ГУР рассказывали, какие культурные ценности Украины похитили российские оккупанты.

А в июле российские оккупанты за сутки повредили семь объектов культурного наследия в Одессе.