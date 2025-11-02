Видео
Видео

Главная Новости дня В Минкульте назвали число поврежденных объектов кульнаследия

В Минкульте назвали число поврежденных объектов кульнаследия

Дата публикации 2 ноября 2025 16:15
обновлено: 16:15
Вербицкий назвал количество поврежденных объектов культурного наследия
Иванковский историко-краеведческий музей на севере Киевской области после российского удара. Фото: mvs.gov.ua

Заместитель министра культуры и информационной политики Иван Вербицкий назвал, сколько объектов культурного наследия повреждено в Украине. По его словам, речь идет о почти 1,6 тысячи.

Об этом Иван Вербицкий сказал в ответ на вопрос корреспондента Новини.LIVE Марты Байдаки.

Читайте также:

Поврежденные объекты культурного наследия в Украине

"1599 объектов культурного наследия были повреждены по последней информации, которая у нас есть. Мы работаем над тем, чтобы привлекать средства в их восстановление. У нас уже есть несколько проектов, которые финансируют восстановление этих объектов", — отметил Вербицкий.

В частности, в Одессе восстанавливают объекты при поддержке правительства Италии, а во Львове — в сотрудничестве с Польшей.

По словам заместителя министра культуры и информационной политики, создание Украинского фонда культурного наследия поможет скоординировать международную помощь, а также сделать финансирование прозрачным и понятным.

Напомним, в ГУР рассказывали, какие культурные ценности Украины похитили российские оккупанты.

А в июле российские оккупанты за сутки повредили семь объектов культурного наследия в Одессе.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
