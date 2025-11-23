Налог на OnlyFans, Google, Meta и других обогатил бюджет Украины — заявление Даниила Гетманцева

Приложение OnlyFans. Иллюстративное фото: Reuters

В течение 2025 года лица-нерезиденты, которые предоставляют электронные услуги в Украине, уплатили в государственный бюджет около 14,5 миллиарда гривен налога на добавленную стоимость (НДС). Это на 28% больше по сравнению с 2024 годом.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Реклама

Читайте также:

Количество плательщиков выросло до 143

Даниил Гетманцев сообщил, что только за III квартал 2025 года поступления в бюджет от "налога на Google" составили около 3,8 миллиарда гривен. Общее количество плательщиков-нерезидентов выросло до 143 человек.

Среди крупнейших плательщиков за III квартал 2025 года Гетманцев выделил такие компании:

APPLE;

GOOGLE;

VALVE CORPORATION;

META PLATFORMS;

SONY;

ETSY;

NETFLIX.

Кроме того, платформа OnlyFans также значительно увеличила свои отчисления, уплатив 1,6 миллиона долларов (около 66,6 млн грн), что на 18% больше, чем в 2024 году.

По мнению Гетманцева, практика добровольного заявительного принципа регистрации и полной уплаты задекларированных сумм свидетельствует о высоком уровне культуры плательщиков-нерезидентов в соблюдении налогового законодательства.

"Что однозначно должно быть примером для подражания", — подчеркнул председатель Комитета.

Ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов рекомендовал к рассмотрению законопроект №14025 о "налоге на Uber и OLX". Ожидается, что такое нововведение принесет в бюджет 14 млрд миллиардов гривен ежегодно.

Напомним, рассмотрение госбюджета на 2026 год было перенесено из-за консультаций и споров. Бюджет рассмотрят во втором чтении и в целом 2 декабря, заявила Роксолана Пидласа.