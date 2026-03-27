Умер Алексей Кавицкий из Helen Marlen Group

Алексей Кавицкий. Фото: соцсети Алексея Кавицкого

Умер Алексей Кавицкий - 39-летний глава e-commerce направления Helen Marlen Group, сын основателей компании Михаила и Оксаны Кавицких и человек, который много лет отвечал за цифровое развитие одного из самых известных украинских fashion-ритейлеров.

Как сообщает Новини.LIVE, в Helen Marlen Group подтвердили его смерть Forbes Ukraine, при этом причину на момент публикации не разглашали.

Что известно об Алексее Кавицком и его вкладе в моду

Алексей Кавицкий умер 24 марта 2026 года. В компании подтвердили эту информацию в ответе на запрос Forbes Ukraine. На момент выхода материалов об обстоятельствах и причине смерти публично не сообщали.

Helen Marlen Group, с которой была связана его профессиональная жизнь, работает с 1994 года. Компанию основали Михаил и Оксана Кавицкие, а из небольшого обувного бутика она выросла в одного из самых заметных украинских продавцов премиальной и люкс-моды. На официальном сайте компания указывает, что представляет более 190 мировых марок и имеет команду из более чем 200 сотрудников.

К семейному бизнесу Кавицкий присоединился после обучения в The University of Edinburgh, где изучал маркетинг и бизнес-аналитику. По возвращении он начал продвигать для Helen Marlen IT-направление, и этот курс в тот момент выглядел скорее ставкой на будущее, чем очевидным бизнес-решением. Сам он вспоминал это так: "Когда я вернулся с учебы, то сказал, что нужно держать вектор в IT. У меня появился первый бюджет и небольшая команда".

В начале 2010-х luxury-клиент в Украине еще не спешил переходить в онлайн, но именно Кавицкий начал развивать это направление внутри Helen Marlen.

Алексей Кавицкий очень любил читать книги и часто делился с подписчиками своими рекомендациями. Фото: соцсети Алексея Кавицкого

Со временем его стали связывать с цифровой трансформацией премиального fashion-ритейла - от развития интернет-магазина до попыток перенести сервис бутиков в цифровой формат и приспособить люкс-сегмент к новому способу продаж.

Но его вклад не ограничился только внутренней перестройкой Helen Marlen Group. Вместе с партнерами в 2017 году он присоединился к запуску интернет-магазина Posh, который позже переименовали в Umberfirm, а в проекте было представлено более 6000 брендов.

В конце того же года он основал Samsonika, которая развивала диджитал-направление группы, а в 2018-м запустили маркетплейс Helen Marlen, который объединил сайты Helen и Baby Marlen, и новое приложение компании. Отдельно Кавицкий был среди участников проекта Urban Space 500 в Киеве, который с начала 2025 года фактически прекратил работу.

