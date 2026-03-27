Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Умер Алексей Кавицкий из Helen Marlen Group

Умер Алексей Кавицкий из Helen Marlen Group

Ua ru
Дата публикации 27 марта 2026 07:40
Алексей Кавицкий. Фото: соцсети Алексея Кавицкого

Умер Алексей Кавицкий - 39-летний глава e-commerce направления Helen Marlen Group, сын основателей компании Михаила и Оксаны Кавицких и человек, который много лет отвечал за цифровое развитие одного из самых известных украинских fashion-ритейлеров.

Как сообщает Новини.LIVE, в Helen Marlen Group подтвердили его смерть Forbes Ukraine, при этом причину на момент публикации не разглашали.

Что известно об Алексее Кавицком и его вкладе в моду

Алексей Кавицкий умер 24 марта 2026 года. В компании подтвердили эту информацию в ответе на запрос Forbes Ukraine. На момент выхода материалов об обстоятельствах и причине смерти публично не сообщали.

Helen Marlen Group, с которой была связана его профессиональная жизнь, работает с 1994 года. Компанию основали Михаил и Оксана Кавицкие, а из небольшого обувного бутика она выросла в одного из самых заметных украинских продавцов премиальной и люкс-моды. На официальном сайте компания указывает, что представляет более 190 мировых марок и имеет команду из более чем 200 сотрудников.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К семейному бизнесу Кавицкий присоединился после обучения в The University of Edinburgh, где изучал маркетинг и бизнес-аналитику. По возвращении он начал продвигать для Helen Marlen IT-направление, и этот курс в тот момент выглядел скорее ставкой на будущее, чем очевидным бизнес-решением. Сам он вспоминал это так: "Когда я вернулся с учебы, то сказал, что нужно держать вектор в IT. У меня появился первый бюджет и небольшая команда".

Читайте также:

В начале 2010-х luxury-клиент в Украине еще не спешил переходить в онлайн, но именно Кавицкий начал развивать это направление внутри Helen Marlen.

Алексей Кавицкий очень любил читать книги и часто делился с подписчиками своими рекомендациями. Фото: соцсети Алексея Кавицкого

Со временем его стали связывать с цифровой трансформацией премиального fashion-ритейла - от развития интернет-магазина до попыток перенести сервис бутиков в цифровой формат и приспособить люкс-сегмент к новому способу продаж.

Но его вклад не ограничился только внутренней перестройкой Helen Marlen Group. Вместе с партнерами в 2017 году он присоединился к запуску интернет-магазина Posh, который позже переименовали в Umberfirm, а в проекте было представлено более 6000 брендов.

В конце того же года он основал Samsonika, которая развивала диджитал-направление группы, а в 2018-м запустили маркетплейс Helen Marlen, который объединил сайты Helen и Baby Marlen, и новое приложение компании. Отдельно Кавицкий был среди участников проекта Urban Space 500 в Киеве, который с начала 2025 года фактически прекратил работу.

Недавно в Украине, как сообщал Новини.LIVE, попрощались с Почетным Патриархом Киевским и всей Руси-Украины Филаретом. Отец длительное время находился в больнице из-за осложнений хронических болезней.

Также в Киеве произошло смертельное ДТП, где погиб известный украинский эколог Владимир Бойко. Кроме того, он был активным общественным активистом и директором Киевского экологически-культурного центра.

смерть мода Украинский бизнес
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации