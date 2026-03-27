Помер Олексій Кавицький із Helen Marlen Group

Олексій Кавицький. Фото: соцмережі Олексія Кавицького

Помер Олексій Кавицький — 39-річний голова e-commerce напряму Helen Marlen Group, син засновників компанії Михайла та Оксани Кавицьких і людина, яка багато років відповідала за цифровий розвиток одного з найвідоміших українських fashion-ритейлерів.

Як повідомляє Новини.LIVE, у Helen Marlen Group підтвердили його смерть Forbes Ukraine, водночас причину на момент публікації не розголошували.

Що відомо про Олексія Кавицького та його внесок у моду

Олексій Кавицький помер 24 березня 2026 року. У компанії підтвердили цю інформацію у відповіді на запит Forbes Ukraine. На момент виходу матеріалів про обставини та причину смерті публічно не повідомляли.

Helen Marlen Group, з якою було пов'язане його професійне життя, працює з 1994 року. Компанію заснували Михайло та Оксана Кавицькі, а з невеликого взуттєвого бутика вона виросла в одного з найпомітніших українських продавців преміальної та люкс-моди. На офіційному сайті компанія вказує, що представляє понад 190 світових марок і має команду більш як із 200 працівників.

До сімейного бізнесу Кавицький долучився після навчання в The University of Edinburgh, де вивчав маркетинг і бізнес-аналітику. Після повернення він почав просувати для Helen Marlen IT-напрям, і цей курс у той момент виглядав радше ставкою на майбутнє, ніж очевидним бізнес-рішенням. Сам він згадував це так: "Коли я повернувся з навчання, то сказав, що потрібно тримати вектор в IT. У мене з'явився перший бюджет і невелика команда".

На початку 2010-х luxury-клієнт в Україні ще не поспішав переходити в онлайн, але саме Кавицький почав розбудовувати цей напрям усередині Helen Marlen.

Олексій Кавицький дуже любив читати книги і часто ділився з підписниками своїми рекомендаціями. Фото: соцмережі Олексія Кавицького

З часом його стали пов'язувати з цифровою трансформацією преміального fashion-ритейлу — від розвитку інтернет-магазину до спроб перенести сервіс бутиків у цифровий формат і пристосувати люкс-сегмент до нового способу продажів.

Але його внесок не обмежився лише внутрішньою перебудовою Helen Marlen Group. Разом із партнерами у 2017 році він долучився до запуску інтернет-магазину Posh, який пізніше перейменували на Umberfirm, а в проєкті було представлено понад 6000 брендів.

Наприкінці того ж року він заснував Samsonika, що розвивала діджитал-напрям групи, а у 2018-му запустили маркетплейс Helen Marlen, який об'єднав сайти Helen і Baby Marlen, та новий застосунок компанії. Окремо Кавицький був серед учасників проєкту Urban Space 500 у Києві, який від початку 2025 року фактично припинив роботу.

