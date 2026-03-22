Українці прощаються із Патріархом Філаретом: відео церемонії

У Києві у неділю, 22 березня, українці прощаються з Патріархом Філаретом, який помер 20 березня. Відомо, що його поховають у Володимирському соборі.

Читайте також:

У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі жалобний ранок розпочався о 8:30. Службу очолює Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у співслужінні з єпископатом Православної церкви України.

У Володимирському соборі готуються до поховання. Напередодні він був зачинений. Відомо, що місце для поховання в самому приміщенні.

Близько 11:00 розпочнеться перенесення тіла. Жалобна хода вирушить від Михайлівського монастиря та пройде через Софійську площу — місце проведення історичного Об’єднавчого собору 2018 року, що відбувся завдяки принциповій позиції Філарета. Кінцева точка маршруту — Володимирський кафедральний собор.

Обране місце поховання має глибоке символічне значення — саме тут Патріарх Філарет служив понад 60 років. Крім того, звідси він звертався до українців. На території Володимирського собору завершать чин відспівування.

Смерть Патріарха Філарета

20 березня помер Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет через загострення хронічних хвороб. Відомо, що він мав державні ордени та нагороди.

Український лідер Володимир Зеленський провів розмову з Митрополитом Епіфанієм та висловив співчуття. Він наголосив, що смерть Патріарха — це велика втрата.

Церемонія прощання із Патріархом розпочалося 20 березня у Михайлівському соборі, яку Зеленський відвідав разом з дружиною.

Згодом стало відомо, що обрано нового Патріарха після смерті Філарета. Ним став архієпископ Сумський Никодим.

Крім того, на смерть відреагував держсекретар США Марко Рубіо. Він висловив співчуття.