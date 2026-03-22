Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня

Українці прощаються із Патріархом Філаретом: відео церемонії

Ua ru
Дата публікації: 22 березня 2026 10:13
Прощання із Патріархом Філаретом. Фото: AP

У Києві у неділю, 22 березня, українці прощаються з Патріархом Філаретом, який помер 20 березня. Відомо, що його поховають у Володимирському соборі. 

Про це повідомляє ТСН, передає Новини.LIVE.

У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі жалобний ранок розпочався о 8:30. Службу очолює Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у співслужінні з єпископатом Православної церкви України.

Прощання із Патріархом Філаретом. Фото: Reuters

У Володимирському соборі готуються до поховання. Напередодні він був зачинений. Відомо, що місце для поховання в самому приміщенні.

Близько 11:00 розпочнеться перенесення тіла. Жалобна хода вирушить від Михайлівського монастиря та пройде через Софійську площу — місце проведення історичного Об’єднавчого собору 2018 року, що відбувся завдяки принциповій позиції Філарета. Кінцева точка маршруту — Володимирський кафедральний собор.

Українці прощаються із Патріархом Філаретом. Фото: Reuters

Обране місце поховання має глибоке символічне значення — саме тут Патріарх Філарет служив понад 60 років. Крім того, звідси він звертався до українців. На території Володимирського собору завершать чин відспівування.

Смерть Патріарха Філарета

20 березня помер Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет через загострення хронічних хвороб. Відомо, що він мав державні ордени та нагороди.

Український лідер Володимир Зеленський провів розмову з Митрополитом Епіфанієм та висловив співчуття. Він наголосив, що смерть Патріарха — це велика втрата.

Церемонія прощання із Патріархом розпочалося 20 березня у Михайлівському соборі, яку Зеленський відвідав разом з дружиною

Згодом стало відомо, що обрано нового Патріарха після смерті Філарета. Ним став архієпископ Сумський Никодим. 

Крім того, на смерть відреагував держсекретар США Марко Рубіо. Він висловив співчуття. 

Київ смерть Україна похорон
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації