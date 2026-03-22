Рубіо відреагував на смерть Патріарха Філарета та висловив співчуття

Марко Рубіо. Фото: Rebecca Blackwell/Pool via REUTERS

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо відреагував на смерть Патріарха Філарета. Він висловив співчуття народу України та всім вірянам української православної громади.

Про це повідомила пресслужба Держдепу США, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Реакція Рубіо на смерть Патріарха Філарета

"Ми сумуємо з приводу смерті Його Святості Патріарха Філарета та висловлюємо щирі співчуття народу України та всім вірянам української православної громади", — зазначив Рубіо.

За його словами, непохитне служіння Патріарха Філарета сформувало духовну ідентичність України у вирішальні моменти її історії. Держсекретар наголосив, що його спадщина назавжди залишиться у силі релігійного та національного життя України.

"Нехай спочиває з миром", — додав він.

Смерть Патріарха Філарета

Патріарх Філарет 20 березня пішов із життя на 98-му році життя. Причиною назвали загострення хронічних хвороб. Новини.LIVE детально розповідали про його шлях.

Згодом у Михайлівському соборі Києва почалося прощання з Патріархом. Відомо, що відспівування і поховання відбудуться 22 березня.

Крім того, український лідер Володимир Зеленський провів розмову з Митрополитом Епіфанієм та висловив співчуття через смерть Патріарха Філарета. Згодом глава держави разом з першою леді попрощалися з ним.

А 21 березня архієреї УПЦ КП обрали нового Патріарха. Ним став архієпископ Сумський Никодим.