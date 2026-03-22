Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рубіо відреагував на смерть Патріарха Філарета та висловив співчуття

Ua ru
Дата публікації: 22 березня 2026 08:46
Рубіо відреагував на смерть Патріарха Філарета та висловив співчуття
Марко Рубіо. Фото: Rebecca Blackwell/Pool via REUTERS

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо відреагував на смерть Патріарха Філарета. Він висловив співчуття народу України та всім вірянам української православної громади. 

Про це повідомила пресслужба Держдепу США, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

"Ми сумуємо з приводу смерті Його Святості Патріарха Філарета та висловлюємо щирі співчуття народу України та всім вірянам української православної громади", — зазначив Рубіо.

За його словами, непохитне служіння Патріарха Філарета сформувало духовну ідентичність України у вирішальні моменти її історії. Держсекретар наголосив, що його спадщина назавжди залишиться у силі релігійного та національного життя України.

"Нехай спочиває з миром", — додав він.

Смерть Патріарха Філарета

Патріарх Філарет 20 березня пішов із життя на 98-му році життя. Причиною назвали загострення хронічних хвороб. Новини.LIVE детально розповідали про його шлях.

Згодом у Михайлівському соборі Києва почалося прощання з Патріархом. Відомо, що відспівування і поховання відбудуться 22 березня.

Крім того, український лідер Володимир Зеленський провів розмову з Митрополитом Епіфанієм та висловив співчуття через смерть Патріарха Філарета. Згодом глава держави разом з першою леді попрощалися з ним.

А 21 березня архієреї УПЦ КП обрали нового Патріарха. Ним став архієпископ Сумський Никодим. 

США смерть Україна Марко Рубіо
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації