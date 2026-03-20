Головна Новини дня Зеленський поговорив з Митрополитом Епіфанієм після смерті Філарета

Зеленський поговорив з Митрополитом Епіфанієм після смерті Філарета

Дата публікації: 20 березня 2026 15:27
Зеленський поговорив з Митрополитом Епіфанієм після смерті Філарета
Президент України Володимир Зеленський 20 березня провів телефонну розмову з Митрополитом Епіфанієм. Глава держави висловив співчуття йому та всім правосливним співчуття через смерть патріарха Філарета. За його словами, це велика втрата для українців.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський написав у своїх соцмережах.

"Говорив з Митрополитом Епіфанієм. Мої співчуття йому та всім православним — завершився земний шлях Патріарха Філарета. Велика втрата для українців. Він був сильною особистістю та одним із найбільш міцних захисників української церкви, самостійності та державності", — сказав Зеленський.

Новина доповнюється...

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
