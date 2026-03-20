Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Помер патріарх Філарет: що про нього відомо

Помер патріарх Філарет: що про нього відомо

Ua ru
Дата публікації: 20 березня 2026 12:51
Патріарх Філарет. Фото: УНІАН

На 98-му році життя у пʼятницю, 20 березня, помер Почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Причиною смерті є загострення хронічних хвороб. 

Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

Читайте також:

Смерть патріарха Філарета

"Предстоятель і Київська Митрополія Православної Церкви України з глибоким сумом сповіщають всеукраїнській пастві, що 20 березня 2026 року від наслідків загострення хронічних хвороб на 98-му році життя, 77-му році чернецтва та на 65-му році архієрейства упокоївся у Бозі Почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет", — йдеться у повідомленні.

Патріарх ПЦУ Філарет. Фото: pomisna.info

Предстоятель ПЦУ Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній висловив глибоке співчуття рідним та близьким померлого.

За його словами, особа і численні добрі справи Філарета посідають особливе місце в сучасній історії як помісної УПЦ, так і в цілому України.

"Очоливши шість десятиліть тому Київську кафедру, Патріарх Філарет як Екзарх України, як Предстоятель УПЦ та Предстоятель УПЦ КП зробив багато для збереження церковного життя в роки радянських утисків Церкви, в час духовного відродження України та особливо в роки боротьби за утвердження церковної автокефалії", — каже предстоятель ПЦУ Епіфаній.

Завдяки рішенню та принциповій позиції Філарета стало можливим успішне проведення 15 грудня 2018 року Об’єднавчого Собору в Софії Київській, організаційне створення єдиної помісної ПЦУ та отримання Томосу про автокефалію. 

Що відомо про патріарха ПЦУ Філарета

Почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет (Михайло Денисенко) народився 23 січня 1929 року у Донецькій області. Його батько загинув на фронті Другої світової війни, внаслідок чого він вирішив присвятити життя Церкві.

Він здобув освіту в Одеській духовній семінарії та Московській духовній академії. У 1950 році прийняв чернецтво з ім’ям Філарет, став ієродияконом, а згодом ієромонахом.

У 1962 році його рукоположили в єпископи, а з 1966-го він обійняв посаду архієпископа Київського і Галицького та Екзарха України. Через два роки отримав сан митрополита і згодом став предстоятелем УПЦ.

Після здобуття незалежності України він відкрито підтримував ідею автокефалії Української Церкви. У 1995 році відбулася його інтронізація як Патріарха Київського і всієї Руси-України.

У 2018 році Вселенський Патріархат визнав рішення РПЦ про позбавлення його сану неканонічним. Того ж року Філарет підтримав Обʼєднавчий Собор і став Почесним Патріархом ПЦУ.

За свою діяльність був удостоєний численних нагород. Відомо, що у 2019 році отримав звання Героя України.

Зазначимо, що 9 березня стало відомо, що Філарет потрапив до лікарні через погіршення самопочуття.

Київ смерть церква ПЦУ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації