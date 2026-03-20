Помер патріарх Філарет: що про нього відомо

Патріарх Філарет. Фото: УНІАН

На 98-му році життя у пʼятницю, 20 березня, помер Почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Причиною смерті є загострення хронічних хвороб.

Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

Смерть патріарха Філарета

"Предстоятель і Київська Митрополія Православної Церкви України з глибоким сумом сповіщають всеукраїнській пастві, що 20 березня 2026 року від наслідків загострення хронічних хвороб на 98-му році життя, 77-му році чернецтва та на 65-му році архієрейства упокоївся у Бозі Почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет", — йдеться у повідомленні.

Патріарх ПЦУ Філарет. Фото: pomisna.info

Предстоятель ПЦУ Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній висловив глибоке співчуття рідним та близьким померлого.

За його словами, особа і численні добрі справи Філарета посідають особливе місце в сучасній історії як помісної УПЦ, так і в цілому України.

"Очоливши шість десятиліть тому Київську кафедру, Патріарх Філарет як Екзарх України, як Предстоятель УПЦ та Предстоятель УПЦ КП зробив багато для збереження церковного життя в роки радянських утисків Церкви, в час духовного відродження України та особливо в роки боротьби за утвердження церковної автокефалії", — каже предстоятель ПЦУ Епіфаній.

Завдяки рішенню та принциповій позиції Філарета стало можливим успішне проведення 15 грудня 2018 року Об’єднавчого Собору в Софії Київській, організаційне створення єдиної помісної ПЦУ та отримання Томосу про автокефалію.

Що відомо про патріарха ПЦУ Філарета

Почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет (Михайло Денисенко) народився 23 січня 1929 року у Донецькій області. Його батько загинув на фронті Другої світової війни, внаслідок чого він вирішив присвятити життя Церкві.

Він здобув освіту в Одеській духовній семінарії та Московській духовній академії. У 1950 році прийняв чернецтво з ім’ям Філарет, став ієродияконом, а згодом ієромонахом.

У 1962 році його рукоположили в єпископи, а з 1966-го він обійняв посаду архієпископа Київського і Галицького та Екзарха України. Через два роки отримав сан митрополита і згодом став предстоятелем УПЦ.

Після здобуття незалежності України він відкрито підтримував ідею автокефалії Української Церкви. У 1995 році відбулася його інтронізація як Патріарха Київського і всієї Руси-України.

У 2018 році Вселенський Патріархат визнав рішення РПЦ про позбавлення його сану неканонічним. Того ж року Філарет підтримав Обʼєднавчий Собор і став Почесним Патріархом ПЦУ.

За свою діяльність був удостоєний численних нагород. Відомо, що у 2019 році отримав звання Героя України.

Зазначимо, що 9 березня стало відомо, що Філарет потрапив до лікарні через погіршення самопочуття.

Нещодавно із життя пішов 89-річний дідусь Толя, який прославився у соцмережах. Він брав участь у відео свого онука.

Раніше у ДТП під Києвом загинув український еколог Володимир Борейко, який відомий заявами про захист природи.