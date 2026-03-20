Умер патриарх Филарет: что о нем известно

Умер патриарх Филарет: что о нем известно

Дата публикации 20 марта 2026 12:51
Умер патриарх Филарет: что о нем известно
Патриарх Филарет. Фото: УНИАН

На 98-м году жизни в пятницу, 20 марта, умер Почетный Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. Причиной смерти является обострение хронических болезней.

Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.

Смерть патриарха Филарета

"Предстоятель и Киевская Митрополия Православной Церкви Украины с глубокой скорбью сообщают всеукраинской пастве, что 20 марта 2026 года от последствий обострения хронических болезней на 98-м году жизни, 77-м году монашества и на 65-м году архиерейства упокоился в Боге Почетный Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет", — говорится в сообщении.

Патріарх ПЦУ Філарета
Патриарх ПЦУ Филарет. Фото: pomisna.info

Предстоятель ПЦУ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний выразил глубокие соболезнования родным и близким умершего.

По его словам, личность и многочисленные добрые дела Филарета занимают особое место в современной истории как поместной УПЦ, так и в целом Украины.

"Возглавив шесть десятилетий назад Киевскую кафедру, Патриарх Филарет как Экзарх Украины, как Предстоятель УПЦ и Предстоятель УПЦ КП сделал много для сохранения церковной жизни в годы советских притеснений Церкви, во время духовного возрождения Украины и особенно в годы борьбы за утверждение церковной автокефалии", — говорит предстоятель ПЦУ Епифаний.

Благодаря решению и принципиальной позиции Филарета стало возможным успешное проведение 15 декабря 2018 года Объединительного Собора в Софии Киевской, организационное создание единой поместной ПЦУ и получение Томоса об автокефалии.

Что известно о патриархе ПЦУ Филарете

Почетный Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет (Михаил Денисенко) родился 23 января 1929 года в Донецкой области. Его отец погиб на фронте Второй мировой войны, в результате чего он решил посвятить жизнь Церкви.

Он получил образование в Одесской духовной семинарии и Московской духовной академии. В 1950 году принял монашество с именем Филарет, стал иеродиаконом, а впоследствии иеромонахом.

В 1962 году его рукоположили во епископы, а с 1966-го он занял должность архиепископа Киевского и Галицкого и Экзарха Украины. Через два года получил сан митрополита и впоследствии стал предстоятелем УПЦ.

После обретения независимости Украины он открыто поддерживал идею автокефалии Украинской Церкви. В 1995 году состоялась его интронизация как Патриарха Киевского и всей Руси-Украины.

В 2018 году Вселенский Патриархат признал решение РПЦ о лишении его сана неканоническим. В том же году Филарет поддержал Объединительный Собор и стал Почетным Патриархом ПЦУ.

За свою деятельность был удостоен многочисленных наград. Известно, что в 2019 году получил звание Героя Украины.

Отметим, что 9 марта стало известно, что Филарет попал в больницу из-за ухудшения самочувствия.

Недавно из жизни ушел 89-летний дедушка Толя, который прославился в соцсетях. Он участвовал в видео своего внука.

Ранее в ДТП под Киевом погиб украинский эколог Владимир Борейко, который известен заявлениями о защите природы.

Киев смерть церковь ПЦУ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
