Из жизни ушел известный дедушка, который прославился в соцсетях

Из жизни ушел известный дедушка, который прославился в соцсетях

Дата публикации 15 марта 2026 22:20
Дедушка Толя. Фото: instagram.com/did_tolya.vnuk

В возрасте 89 лет умер известный украинский дедушка Толя, который прославился в социальных сетях. Видео с его кавером на песню "Стефания" группы Kalush Orchestra видели почти 9 миллионов пользователей TikTok.

Об этом сообщил его внук в воскресенье, 15 марта, передает Новини.LIVE.

Реклама
Смерть дедушки Толи в Украине

Внук рассказал, что дедушка ушел из жизни. Известно, что накануне он пережил ампутацию.

Дедушка родом из Хмельницкой области снимался в видео своего внука, которые он распространял в соцсетях. Они набирали по несколько миллионов просмотров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На TikTok-аккаунт подписаны 1,2 млн пользователей, которые следили за жизнью дедушки.

В комментариях под постом о смерти украинцы поддерживают внука и выражают соболезнования:

  • Царство небесное, очень жаль, какой был веселый дед
  • Примите мои соболезнования. Держитесь
  • Царство небесное, очень печальное известие, но дед Толя всегда будет жить в наших сердцах и в соцсети
  • Вечная память позитивному дедушке
  • Как грустно. Сколько позитива принес нам дед Толя, мои соболезнования
  • Очень жаль, что дедушка умер. Я обожала смотреть видео с ним. Примите искренние соболезнования
null
Комментарии под постом. Фото: скриншот
null
Комментарии под постом. Фото: скриншот

Отметим, недавно в ДТП под Киевом погиб известный украинский эколог Владимир Борейко.

Кроме того, в конце февраля стало известно о смерти ученой Риммы Литвак, которую в Одессе знали как человека большого сердца

Ранее умер украинский дирижер и народный артист Украины Роман Кофман. Он был главным в Академическом симфоническом оркестре Национальной филармонии Украины.

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

