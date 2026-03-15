Из жизни ушел известный дедушка, который прославился в соцсетях

Дедушка Толя. Фото: instagram.com/did_tolya.vnuk

В возрасте 89 лет умер известный украинский дедушка Толя, который прославился в социальных сетях. Видео с его кавером на песню "Стефания" группы Kalush Orchestra видели почти 9 миллионов пользователей TikTok.

Об этом сообщил его внук в воскресенье, 15 марта, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Смерть дедушки Толи в Украине

Внук рассказал, что дедушка ушел из жизни. Известно, что накануне он пережил ампутацию.

Дедушка родом из Хмельницкой области снимался в видео своего внука, которые он распространял в соцсетях. Они набирали по несколько миллионов просмотров.

На TikTok-аккаунт подписаны 1,2 млн пользователей, которые следили за жизнью дедушки.

В комментариях под постом о смерти украинцы поддерживают внука и выражают соболезнования:

Царство небесное, очень жаль, какой был веселый дед

Примите мои соболезнования. Держитесь

Царство небесное, очень печальное известие, но дед Толя всегда будет жить в наших сердцах и в соцсети

Вечная память позитивному дедушке

Как грустно. Сколько позитива принес нам дед Толя, мои соболезнования

Очень жаль, что дедушка умер. Я обожала смотреть видео с ним. Примите искренние соболезнования

Комментарии под постом. Фото: скриншот

Комментарии под постом. Фото: скриншот

Отметим, недавно в ДТП под Киевом погиб известный украинский эколог Владимир Борейко.

Кроме того, в конце февраля стало известно о смерти ученой Риммы Литвак, которую в Одессе знали как человека большого сердца

Ранее умер украинский дирижер и народный артист Украины Роман Кофман. Он был главным в Академическом симфоническом оркестре Национальной филармонии Украины.