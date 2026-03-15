Из жизни ушел известный дедушка, который прославился в соцсетях
В возрасте 89 лет умер известный украинский дедушка Толя, который прославился в социальных сетях. Видео с его кавером на песню "Стефания" группы Kalush Orchestra видели почти 9 миллионов пользователей TikTok.
Об этом сообщил его внук в воскресенье, 15 марта, передает Новини.LIVE.
Смерть дедушки Толи в Украине
Внук рассказал, что дедушка ушел из жизни. Известно, что накануне он пережил ампутацию.
Дедушка родом из Хмельницкой области снимался в видео своего внука, которые он распространял в соцсетях. Они набирали по несколько миллионов просмотров.
На TikTok-аккаунт подписаны 1,2 млн пользователей, которые следили за жизнью дедушки.
В комментариях под постом о смерти украинцы поддерживают внука и выражают соболезнования:
- Царство небесное, очень жаль, какой был веселый дед
- Примите мои соболезнования. Держитесь
- Царство небесное, очень печальное известие, но дед Толя всегда будет жить в наших сердцах и в соцсети
- Вечная память позитивному дедушке
- Как грустно. Сколько позитива принес нам дед Толя, мои соболезнования
- Очень жаль, что дедушка умер. Я обожала смотреть видео с ним. Примите искренние соболезнования
