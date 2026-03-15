Із життя пішов відомий дідусь, який прославився в соцмережах
У віці 89 років помер відомий український дідусь Толя, який прославився у соціальних мережах. Відео з його кавером на пісню "Стефанія" гурту Kalush Orchestra бачили майже 9 мільйонів користувачів TikTok.
Про це повідомив його онук у неділю, 15 березня, передає Новини.LIVE.
Смерть дідуся Толі в Україні
Онук розповів, що дідусь пішов із життя. Відомо, що напередодні він пережив ампутацію.
Дідусь родом з Хмельницької області знімався у відео свого онука, які він поширював у соцмережах. Вони набирали по декілька мільйонів переглядів.
На TikTok-акаунт підписані 1,2 млн користувачів, які слідкували за життям дідуся.
У коментарях під дописом про смерть українці підтримують онука та висловлюють співчуття:
- Царство небесне, дуже шкода, який був веселий дід
- Прийміть мої співчуття. Тримайтесь
- Царство небесне, дуже сумна звістка, але дід Толя завжди буде жити в наших серцях і в соцмережі
- Вічна памʼять позитивному дідусеві
- Як сумно. Скільки позитиву приніс нам дід Толя, мої співчуття
- Дуже шкода що дідусь помер. Я обожнювала дивитись відео із ним. Прийміть щирі співчуття
