Із життя пішов відомий дідусь, який прославився в соцмережах

Дідусь Толя. Фото: instagram.com/did_tolya.vnuk

У віці 89 років помер відомий український дідусь Толя, який прославився у соціальних мережах. Відео з його кавером на пісню "Стефанія" гурту Kalush Orchestra бачили майже 9 мільйонів користувачів TikTok.

Про це повідомив його онук у неділю, 15 березня, передає Новини.LIVE.

Смерть дідуся Толі в Україні

Онук розповів, що дідусь пішов із життя. Відомо, що напередодні він пережив ампутацію.

Дідусь родом з Хмельницької області знімався у відео свого онука, які він поширював у соцмережах. Вони набирали по декілька мільйонів переглядів.

На TikTok-акаунт підписані 1,2 млн користувачів, які слідкували за життям дідуся.

У коментарях під дописом про смерть українці підтримують онука та висловлюють співчуття:

Царство небесне, дуже шкода, який був веселий дід

Прийміть мої співчуття. Тримайтесь

Царство небесне, дуже сумна звістка, але дід Толя завжди буде жити в наших серцях і в соцмережі

Вічна памʼять позитивному дідусеві

Як сумно. Скільки позитиву приніс нам дід Толя, мої співчуття

Дуже шкода що дідусь помер. Я обожнювала дивитись відео із ним. Прийміть щирі співчуття

Коментарі під дописом. Фото: скриншот

