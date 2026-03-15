Із життя пішов відомий дідусь, який прославився в соцмережах

Із життя пішов відомий дідусь, який прославився в соцмережах

Дата публікації: 15 березня 2026 22:20
Із життя пішов відомий дідусь, який прославився в соцмережах
Дідусь Толя. Фото: instagram.com/did_tolya.vnuk

У віці 89 років помер відомий український дідусь Толя, який прославився у соціальних мережах. Відео з його кавером на пісню "Стефанія" гурту Kalush Orchestra бачили майже 9 мільйонів користувачів TikTok.

Про це повідомив його онук у неділю, 15 березня, передає Новини.LIVE.

Смерть дідуся Толі в Україні

Онук розповів, що дідусь пішов із життя. Відомо, що напередодні він пережив ампутацію. 

Дідусь родом з Хмельницької області знімався у відео свого онука, які він поширював у соцмережах. Вони набирали по декілька мільйонів переглядів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На TikTok-акаунт підписані 1,2 млн користувачів, які слідкували за життям дідуся.

У коментарях під дописом про смерть українці підтримують онука та висловлюють співчуття:

  • Царство небесне, дуже шкода, який був веселий дід
  • Прийміть мої співчуття. Тримайтесь
  • Царство небесне, дуже сумна звістка, але дід Толя завжди буде жити в наших серцях і в соцмережі
  • Вічна памʼять позитивному дідусеві
  • Як сумно. Скільки позитиву приніс нам дід Толя, мої співчуття
  • Дуже шкода що дідусь помер. Я обожнювала дивитись відео із ним. Прийміть щирі співчуття
Коментарі під дописом. Фото: скриншот
Коментарі під дописом. Фото: скриншот

Зазначимо, нещодавно у ДТП під Києвом загинув відомий український еколог Володимир Борейко.

Крім того, наприкінці лютого стало відомо про смерть вченої Римми Литвак, яку в Одесі знали як людину великого серця

Раніше помер український диригент та народний артист України Роман Кофман. Він був головним в Академічному симфонічному оркестрі Національної філармонії України.

смерть українці соцмережі Україна
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
