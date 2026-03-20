Зеленский поговорил с Митрополитом Епифанием после смерти Филарета

Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта провел телефонный разговор с Митрополитом Епифанием. Глава государства выразил соболезнования ему и всем правомочным сочувствие из-за смерти патриарха Филарета. По его словам, это большая потеря для украинцев.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский написал в своих соцсетях.

Читайте также:

Реакция Зеленского на смерть патриарха Филарета

"Говорил с Митрополитом Епифанием. Мои соболезнования ему и всем православным — завершился земной путь Патриарха Филарета. Большая потеря для украинцев. Он был сильной личностью и одним из самых крепких защитников украинской церкви, самостоятельности и государственности", — сказал Зеленский.

Новость дополняется...