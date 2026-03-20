Кирилл Буданов. Фото: Getty Images

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов почтил память патриарха Филарета. Он отметил, что его вклад в восстановление и развитие независимой Православной Церкви Украины — определяющий.

"Герой Украины Святейший Патриарх Филарет отошел в вечность. Его вклад в восстановление и развитие независимой Православной Церкви Украины — определяющий", — сказал Буданов.

Руководитель ОПУ подчеркнул, что патриарх Филарет вошел в украинскую историю непокоренным врагами борцом за нашу духовную свободу, поборником единства Украины.

Он выразил вечное уважение и память Филарету.

Скриншот сообщения Кирилла Буданова

Отметим, 9 марта стало известно, что патриарх Филарет попал в больницу. В УПЦ заявили, что причиной госпитализации стало ухудшение самочувствия.

Уже сегодня Митрополит Епифаний сообщил, что Филарет умер из-за обострения хронических болезней. Ему было 98 лет и 77 из них он посвятил церкви.

Новини.LIVE писали, каким был путь Патриарха Филарета в борьбе за независимую церковь. Он награжден высшими наградами РПЦ и других православных церквей, а также является полным кавалером ордена Ярослава Мудрого.