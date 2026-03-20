Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Буданов почтил память патриарха Филарета

Буданов почтил память патриарха Филарета

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 15:14
Буданов почтил память патриарха Филарета
Кирилл Буданов. Фото: Getty Images

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов почтил память патриарха Филарета. Он отметил, что его вклад в восстановление и развитие независимой Православной Церкви Украины — определяющий.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Кирилл Буданов написал в соцсетях.

"Герой Украины Святейший Патриарх Филарет отошел в вечность. Его вклад в восстановление и развитие независимой Православной Церкви Украины — определяющий", — сказал Буданов.

Руководитель ОПУ подчеркнул, что патриарх Филарет вошел в украинскую историю непокоренным врагами борцом за нашу духовную свободу, поборником единства Украины.

Он выразил вечное уважение и память Филарету.

Смерть патріарха Філарета
Скриншот сообщения Кирилла Буданова

Отметим, 9 марта стало известно, что патриарх Филарет попал в больницу. В УПЦ заявили, что причиной госпитализации стало ухудшение самочувствия.

Уже сегодня Митрополит Епифаний сообщил, что Филарет умер из-за обострения хронических болезней. Ему было 98 лет и 77 из них он посвятил церкви.

Новини.LIVE писали, каким был путь Патриарха Филарета в борьбе за независимую церковь. Он награжден высшими наградами РПЦ и других православных церквей, а также является полным кавалером ордена Ярослава Мудрого.

смерть церковь Кирилл Буданов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации