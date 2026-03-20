Каким был путь Патриарха Филарета в борьбе за независимую церковь

Каким был путь Патриарха Филарета в борьбе за независимую церковь

Дата публикации 20 марта 2026 14:03
Каким был путь Патриарха Филарета в борьбе за независимую церковь
Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. Фото: Facebook/PatriarchPhilaret

В пятницу, 20 марта, умер Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. Ему было 97 лет. Он прошел путь от семинариста до Героя Украины, выбрав борьбу за независимую церковь.

Новини.LIVE рассказывает, что известно о Патриархе Киевского и всей Руси-Украины Филарете.

Детство и образование

Имя Патриарха Филарета в миру Михаил Антонович Денисенко. Он был родом из села Благодатное, что находится в Донецкой области. В 1946 году будущий патриарх поступил в Одесскую духовную семинарию и окончил ее с отличием. В 1952 году он завершил Московскую духовную академию, получив степень кандидата богословия.

Служение церкви

В январе 1950 года Михаил Антонович Денисенко принял монашеский постриг с именем Филарет. Вскоре он был рукоположен в сан иеродиакона, а в июне 1951 года — в сан иеромонаха. Филарет с 1953 года преподавал в Московской духовной академии. С 1956-го вступил в должность инспектора Саратовской духовной семинарии с возведением в сан игумена.

Патриарх Филарет проводит богослужение. Фото: Facebook/PatriarchPhilaret

Со временем Филарет перевелся в Киев. Сначала в столице Украины он стал инспектором духовной семинарии, а с 1958 года — ее ректором уже в сане архимандрита.

В 1960-м Филарет стал управляющим делами Украинского экзархата и настоятелем Свято-Владимирского кафедрального собора в Киеве. Следующие два года он прослужил настоятелем подворья Русской Православной Церкви при Александрийском Патриархате в городе Александрии.

В январе 1962-го архимандрита Филарета избрали епископом Лужским, викарием Ленинградской епархии. Он также получил поручение управлять Рижской епархией. Затем Филарет был епископом Венским и Австрийским.

В декабре 1964 года Филарет был назначен епископом Дмитровским, викарием Московской епархии, ректором Московской духовной академии и семинарии. Через два года, в 1966-м, он стал архиепископом Киевским и Галицким, постоянным членом Священного Синода. А через два года Филарета возвели в сан митрополита.

Борьба за независимую церковь

Митрополит Филарет в 1990 году стал Местоблюстителем на Московский патриарший престол, а также возглавил Поместный собор РПЦ. Он выразил желание, чтобы Украинская православная церковь стала независимой в управлении. В том же году Архиерейский собор поддержал такое решение. Предстоятелем УПЦ с титулом Митрополита Киевского и всея Украины избрали Филарета.

После того, как в 1991-м была провозглашена независимость Украины Всеукраинский собор по созыву Филарета провозгласил автокефалию УПЦ. Однако Русская православная церковь на это не соглашалась. В 1992 году в Харькове провели собор РПЦ и назначили митрополита Владимира (Сабодана), однако Филарет не признал такое решение.

Патриарх Филарет. Фото: Facebook/PatriarchPhilaret

В июне 1992-го было объявлено о создании единой Украинской православной церкви Киевского патриархата. В 1995 году Филарет стал ее патриархом. Он инициировал перевод богослужебных книг на украинский язык и активно выступал за автокефалию украинской церкви.

Когда в 2018 году в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором решили создать Православную церковь Украины, Филарет не подавал свою кандидатуру на предстоятеля. В то же время после избрания митрополита Епифания Филарет был провозглашен духовным наставником ПЦУ. Он также получил титул почетного патриарха.

Награды Патриарха Филарета

Патриарх Филарет награжден высшими наградами РПЦ и других православных церквей. Кроме того, он имеет государственные ордена:

  • "Дружбы народов";
  • Трудового Красного знамени;
  • Орден Свободы;
  • Крест Ивана Мазепы.

Филарет также является полным кавалером ордена Ярослава Мудрого. В 2019 году он получил звание Героя Украины.

Об ухудшении состояния здоровья Филарета стало известно еще в конце прошлого лета. Тогда в ПЦУ призвали украинцев молиться за здоровье почетного патриарха.

9 марта 2026 года патриарх Филарет попал в больницу в Киеве. Он находился под наблюдением врачей из-за ухудшения состояния здоровья. 20 марта Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет умер.

смерть церковь ПЦУ
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
