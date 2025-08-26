ПЦУ призывает молиться за патриарха Филарета - причина

Патриарх Филарет в 2019 году. Фото: facebook.com/PatriarchPhilaret

Православная Церковь Украины призвала верующих к молитве о почетном патриархе Филарете. Это связано с ухудшением его здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской Митрополии.

Заявление Киевской Митрополии. Фото: скриншот

Почему ПЦУ призывает молиться за патриарха Филарета

"В связи с очевидным ухудшением состояния здоровья почетного патриарха Филарета (Денисенко) призываем всеукраинскую паству возносить молитвы за его здоровье", — отмечается в публикации.

Филарет (в миру Михаил Денисенко) родился 23 января 1929 года в селе Благодатное Донецкой области. Образование получал в Московской духовной академии, а с 1962 года занимал сан епископа.

Когда он был сторонником создания независимой украинской церкви, в 1992 году выступил инициатором основания Украинской православной церкви Киевского патриархата, а с 1995 года стал ее официальным предстоятелем.

