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Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили громадянства — деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 15:34
Орест Березовський, митрополит УПЦ МП Онуфрій, залишився без громадянства України, — СБУ
Орест Березовський. Фото: УПЦ МП

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства України Ореста Березовського — діяча Української православної церкви (Московського патріархату), відомого як митрополит Онуфрій.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) в середу, 2 липня.

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Онуфрія позбавили громадянства

За даними СБУ, Березовський добровільно набув громадянство Російської Федерації ще у 2002 році, не повідомивши про це українські органи влади. Попри це, він продовжував користуватися статусом громадянина України.

У спецслужбі також зазначили, що Онуфрій підтримує постійний зв’язок із Московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви. Його дії, за інформацією Служби безпеки, узгоджуються з позицією російської православної церкви, зокрема патріарха Кирила, який відкрито підтримує війну проти України.

СБУ підкреслює, що навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії митрополит Онуфрій фактично продовжує просувати політику РПЦ на території України.

Митрополит Онуфрій УПЦ МП
Повідомлення СБУ в Telegram

Раніше журналісти показали колишню резиденцію Онуфрія, в якій молилися за окупантів.

Також він неоднозначно коментував обстріл Одеси російськими окупантами.

СБУ церква громадянство УПЦ МП Онуфрій
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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