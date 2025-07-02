Орест Березовский, митрополит УПЦ МП Онуфрий, остался без гражданства Украины, - СБУ

Орест Березовский. Фото: УПЦ МП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины Ореста Березовского — деятеля Украинской православной церкви (Московского патриархата), известного как митрополит Онуфрий.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) в среду, 2 июля.

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По данным СБУ, Березовский добровольно получил гражданство Российской Федерации еще в 2002 году, не уведомив об этом украинские органы власти. Несмотря на это, он продолжал пользоваться статусом гражданина Украины.

В спецслужбе также отметили, что Онуфрий поддерживает постоянную связь с Московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви. Его действия, по информации Службы безопасности, согласуются с позицией русской православной церкви, в частности патриарха Кирилла, который открыто поддерживает войну против Украины.

СБУ подчеркивает, что даже после начала полномасштабного вторжения России, митрополит Онуфрий фактически продолжает продвигать политику РПЦ на территории Украины.

Сообщение СБУ в Telegram

Ранее журналисты показали бывшую резиденцию Онуфрия, в которой молились за оккупантов.

Также он неоднозначно комментировал обстрел Одессы российскими оккупантами.