Орест Березовский, митрополит УПЦ МП Онуфрий, остался без гражданства Украины, - СБУ

Митрополита УПЦ МП Онуфрия лишили гражданства — детали
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины Ореста Березовского — деятеля Украинской православной церкви (Московского патриархата), известного как митрополит Онуфрий.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) в среду, 2 июля.
Онуфрия лишили гражданства
По данным СБУ, Березовский добровольно получил гражданство Российской Федерации еще в 2002 году, не уведомив об этом украинские органы власти. Несмотря на это, он продолжал пользоваться статусом гражданина Украины.
В спецслужбе также отметили, что Онуфрий поддерживает постоянную связь с Московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви. Его действия, по информации Службы безопасности, согласуются с позицией русской православной церкви, в частности патриарха Кирилла, который открыто поддерживает войну против Украины.
СБУ подчеркивает, что даже после начала полномасштабного вторжения России, митрополит Онуфрий фактически продолжает продвигать политику РПЦ на территории Украины.
Ранее журналисты показали бывшую резиденцию Онуфрия, в которой молились за оккупантов.
Также он неоднозначно комментировал обстрел Одессы российскими оккупантами.
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