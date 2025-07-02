Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1НедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКЛьвовLifeПолитикаМетеоАвтоТехнологииПраздникиФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Митрополита УПЦ МП Онуфрия лишили гражданства — детали

Митрополита УПЦ МП Онуфрия лишили гражданства — детали

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 15:34
Орест Березовский, митрополит УПЦ МП Онуфрий, остался без гражданства Украины, - СБУ
Орест Березовский. Фото: УПЦ МП
Ключові моменти Онуфрия лишили гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины Ореста Березовского — деятеля Украинской православной церкви (Московского патриархата), известного как митрополит Онуфрий.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) в среду, 2 июля.

Реклама
Читайте также:

Онуфрия лишили гражданства

По данным СБУ, Березовский добровольно получил гражданство Российской Федерации еще в 2002 году, не уведомив об этом украинские органы власти. Несмотря на это, он продолжал пользоваться статусом гражданина Украины.

В спецслужбе также отметили, что Онуфрий поддерживает постоянную связь с Московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви. Его действия, по информации Службы безопасности, согласуются с позицией русской православной церкви, в частности патриарха Кирилла, который открыто поддерживает войну против Украины.

СБУ подчеркивает, что даже после начала полномасштабного вторжения России, митрополит Онуфрий фактически продолжает продвигать политику РПЦ на территории Украины.

Митрополит Онуфрій УПЦ МП
Сообщение СБУ в Telegram

Ранее журналисты показали бывшую резиденцию Онуфрия, в которой молились за оккупантов.

Также он неоднозначно комментировал обстрел Одессы российскими оккупантами.

СБУ церковь гражданство УПЦ МП Онуфрий
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации